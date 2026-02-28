2月28日、阪神競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ブルクトーア（牡4・栗東・長谷川浩大）が勝利した。クビ差の2着にヨウシタンレイ（牝6・栗東・藤野健太）、3着にリアライズ（牡6・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:21.5（良）。

このレースで2番人気ダノンキラウェアに騎乗し、現役最後の騎乗を迎えた藤岡佑介騎手は7着でゴールした。道中は中団から前をうかがう競馬を見せたが、直線では伸び切れなかった。JRA通算1110勝。最後の勝利はこの日の10Rで、父・藤岡健一調教師が管理するタマモイカロスとの一戦だった。入線後、場内からは温かい拍手が送られた。なお、レースを制したのは1番人気ブルクトーア。

ブルクトーア 11戦3勝

（牡4・栗東・長谷川浩大）

父：Saxon Warrior

母：エルヴァス2

母父：Catcher In The Rye

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム