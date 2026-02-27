プロの兄を見本に成長した関西大学DF高橋哲也

2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は関西選抜のセンターバックを担う高橋哲也について。身長184センチDFは、桁外れの跳躍力、当たり負けしないフィジカルとスピードを持ち合わせ、一目見れば身体能力が高いことがよく分かる。高橋の魅力はこれだけではなく、綺麗なフォームから繰り出される中長距離のキックの精度にある。

大きなアクションではなく、膝下の鋭いスイングからインサイド、インステップでしっかりと面を作ってボールをミートし、ピッチを滑らせるようなライナー性のボールをスペースやDFラインの裏に通す。

上半身がしっかりと腰の上に乗っているため軸が固定されて、身体の回転の勢いをしっかりとボールに乗せてボールをインパクトする。遠くをしっかりと見て間髪を入れないフィードを送り込むことで、味方のスピードを落とさせることなく仕掛けやすいボールになり、相手の守備陣にとっては体勢を整える前に背後やスペースを突かれるのだから厄介極まりないボールになる。

実はこの大きな武器は兄から学んで体得したものだった。兄の名は高橋直也。2024年に関西大学から湘南ベルマーレへ加入し、今年でプロ3年目を迎える180センチのCBで、長短の高精度キックで攻撃の起点になる選手だ。

「ちょうど僕が関西大に入学した年に怪我を繰り返してリハビリが続いた時に、4年でプロ内定選手として活躍するお兄ちゃんのプレーを外から見て、一発で局面を変えるようなインサイドキックが本当にうまいなと衝撃を受けたんです。まるで芝の上を自在に滑らせるように相手の裏のスペースにスパンと通すので、僕も蹴られるようになりたいと思って、真似るようになったことがきっかけです」

なかなか万全のコンディションでプレーを出来ない時期に、兄のプレーを客観的に見たことで、改めて兄の凄さを知ることができた。高橋はそれだけにとどまらず、「これまでの自分は空中戦の強さやスピードなどの身体能力に頼ってしまうタイプで、兄と比べると止めて、蹴るやフィードの部分が劣っていたことを理解していたからこそ、これを期に兄の武器を学んで自分のものにしようと思ったんです」と、兄のプレー分析と自分への吸収に力を注ぎ込んだ。

「僕はセカンドチームで練習をしていて、お兄ちゃんのいるトップとは時間が違ったので、チームで撮影をしているトップの練習の映像を何度も見て、お兄ちゃんがキックのフォームや、どんなことを意識しているのかを自分なりに考えました。よく見るとフォームが凄く綺麗で、テイクバックがコンパクトでかつ膝下の振りが早い。顔も上がっていて遠くが見えている。ボールをインパクトするギリギリまでどこに蹴るのか分からないフォームで鋭いボールを蹴る。これは本当に凄い技術だと思いました。プレーを見れば見るほど『僕もやれるようになりたい』という気持ちがより強くなっていきました」

ひたすら分析をして、練習に打ち込んだ。何度もフォームやインパクトの感覚、ボールの軌道などを確認しながら、徹底して蹴り込んだ。高橋の話を聞きながら、この熱意と努力はどこから来るのかを考えた時、兄へのリスペクトと憧れだけではなく、これまでの自分の境遇から脱却したいという反骨心もあったのではないかと思った。

その理由はこれまでのキャリアと自分の立ち位置の自覚にあった。中学時代、兄と同じガンバ大阪門真ジュニアユースでプレーした。そのままG大阪ユースに進んだ兄に対して、弟・哲也はユース昇格を逃し、東海大学付属大阪仰星高に進学した。

「僕はユースに上がる、上がれない以前の問題で、ユースのセレクションに受けに行けるようなレベルではないと分かっていた。そもそもセレクションは受けていません。なので兄と違う道に進んでも挫折ではなく、それが僕の現実でした」

小さい頃からずっと兄は『自分より上の存在』だった。それでも憧れを抱いて、大学進学は「兄が進学した時点で、関西大にはどうしても行きたかった」と自ら練習会に参加して、入部の回答を得るまで時間がかかったが、最終的に合格をもらった。

そして1年次に兄の本当の凄さに気づき、自分もそうなりたいと心の底から強く望んだ。兄の存在は憧れという漠然としたものから、現実的な目標に切り替わったことで、高橋の向上心に火が灯った。

その炎はさらに燃え上がっている。2年次からトップチームで出番を掴み、日々の練習と実戦を通じてキックを武器に変えて、ひたすら磨き続けたからこそ、高橋は関西屈指のCBに成長。関西選抜の一員としてデンチャレのピッチに立っている。

「お兄ちゃんとプレーが似ていると言われることは本当に嬉しいんです。これからも学ぶ姿勢を忘れずに成長して、同じプロの舞台に立てるように頑張りたいです」

不変のリスペクトを持ち続けながらも、最高のお手本から最高のライバルになるために。高橋はこれからも向上心を燃やして自己研鑽の日々を積み重ねていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）