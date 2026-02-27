【W杯予選結果まとめ】イヒョンジュン18得点も韓国敗れる…ニック・ケイ躍動の豪州は2次ラウンド進出決定

日本時間2月26日、「FIBAワールドカップ2027」へ向けた予選が世界各地で開催。Bリーガーたちもそれぞれの国旗を背負い奮闘を見せている。

オーストラリア代表に所属するニック・ケイ（島根スサノオマジック）は、グアム代表と対戦。グアム代表のサイモン拓海（ベルテックス静岡）が19得点4リバウンド4アシストと活躍を見せるもオーストラリアが93－80で勝利。Window1から3連勝を飾り、早くもセカンドラウンドへの進出を決めた。ケイは10得点11リバウンド5アシスト1スティールとダブルダブルをマークしている。

韓国代表vsチャイニーズ・タイペイ代表では、韓国代表のイヒョンジュン（長崎ヴェルカ）が3ポイント3本を含むチームハイの18得点を挙げるも、チャイニーズ・タイペイにインサイドでの加点を許し77－65で敗れた。滋賀レイクスの游艾竽もチャイニーズ・タイペイの代表に選出されていたものの、ロスター外となった。

ドワイト・ラモス（レバンガ北海道）、エージェー・エドゥ（群馬クレインサンダーズ）、クエンティン・ミロラ・ブラウン（千葉ジェッツ）が名を連ねるフィリピン代表とヤニー・ウェッツェル（秋田ノーザンハピネッツ）とジョーダン・ナタイ（北海道）擁するニュージーランド代表が激突。

フィリピン代表が試合終盤でラモスを中心に追い上げるも、わずかに及ばず3点差で敗れた。ラモスは16得点8リバウンド、エドゥは5得点11リバウンド3アシスト1スティール3ブロック、ブラウンは7得点6リバウンド2スティールを記録。一方、勝ったニュージーランド代表では、ウェッツェルが4得点2リバウンド、ナタイが3得点6リバウンド4アシストをマークしている。

広島ドラゴンフライズのコフィ・コーバーンもジャマイカ代表を18得点12リバウンド2スティールのダブルダブルでけん引するも、バハマ代表に3点差で惜敗を喫した。

2月26日（日本時間）に世界各地で行われたワールドカップ予選の結果、アジア地区予選の順位は以下の通り。

■「FIBAワールドカップ2027予選」結果



・アジア地区



日本 80－87 中国



グアム 80－93 オーストラリア



チャイニーズ・タイペイ 77－65 韓国



フィリピン 66－69 ニュージーランド

・アフリカ予選



コンゴ民主共和国 87－79 マダガスカル



アンゴラ 90－68 ウガンダ



セネガル 80－90 コートジボワール



マリ 86－77 エジプト

・アメリカ予選



ジャマイカ 96－99 バハマ



プエルトリコ 85－96 カナダ



ニカラグア 72－99 メキシコ



アメリカ 79－87 ドミニカ共和国

■「FIBAワールドカップ2027アジア地区予選」順位表



・グループA



1位：オーストラリア（3勝0敗／＋20）



2位：フィリピン（2勝1敗／＋62）



3位：ニュージーランド（1勝2敗／－4）



4位：グアム（0勝3敗／－78）

・グループB



1位：日本（2勝1敗／＋26）



2位：韓国（2勝1敗／＋6）



3位：中国（1勝2敗／－11）



4位：チャイニーズ・タイペイ（1勝2敗／－21）

・グループC



1位：ヨルダン（2勝0敗／＋67）



2位：イラン（2勝0敗／＋41）



3位：イラク（0勝2敗／－41）



4位：シリア（0勝2敗／－67）

・グループD



1位：サウジアラビア（2勝0敗／＋48）



2位：カタール（1勝1敗／＋2）



3位：レバノン（1勝1敗／－2）



4位：インド（0勝2敗／－48）

【動画】韓国vsニュージーランドのハイライト映像