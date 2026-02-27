TVアニメ放送30周年を記念して2026年春、＜名探偵コナン スペシャルコンサート＞が開催される。

1996年1月8日にアニメ放送がスタート。その30年の軌跡をたどりながら、コナンファンへの感謝の気持ちとともに、さらに一層の飛躍にむけて、スペシャル映像とオリジナル編成のオーケストラバンドが奏でるコンサートが届けられる。

コンサートは横浜と神戸の2都市計4日間で開催される予定だ。神奈川・横浜公演は4月17日および18日にKアリーナ横浜にて。兵庫・神戸公演は5月23日および24日にGLION ARENA KOBEにて。同公演のスペシャルゲストとして倉木麻衣が出演することも決定した。チケット一般発売は2月28日10:00より。

『名探偵コナン スペシャルコンサート2025』より

■＜TVアニメ放送30周年記念『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』＞

【横浜公演】

4月17日(金) 神奈川・Kアリーナ横浜

18:30開演

4月18日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

15:00開演

【神戸公演】

5月23日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

17:00開演

5月24日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

15:00開演

▼構成内容案 ※変更になる場合がございます

アニメ＆劇場版に登場したキャラクターも映像にて多数出演予定

切なく感動的で定評の名シーン×楽曲も

●スペシャルゲスト：倉木麻衣 ▼チケット

グッズ付きS席：12,000円(税込) ※グッズ：プレミアム箔押しカードセット＆ブックレット＋特製不織布バッグ

S席：8,500円(税込)

A席：7,000円(税込)

※未就学児入場無料。但し、お席の必要なかたは要チケット(購入)

※車椅子専用スペースでの観覧を希望される方は、S席のチケットをご購入後に下記問い合わせ先へご申告お願いいたします。

※グッズ付きS席チケットは良席を保証するものではございません

※1回の申込につき、お1人様4枚まで ▼横浜公演プレイガイド

・ローソンチケット：https://l-tike.com/conanconcert2026/ Lコード：36568

・イープラス：https://eplus.jp/conanconcert2026/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/conan-concert/ Pコード：320-251

・キョードー東京：https://tickets.kyodotokyo.com/conanconcert2026/

・日テレゼロチケ：https://l-tike.com/ntvzero/event/conanconcert2026.html

・楽天チケット：https://r10.to/conanconcert2026/

▼神戸公演プレイガイド

・ローソンチケット：https://l-tike.com/conanconcert2026/ Lコード：55383

・イープラス：https://eplus.jp/conanconcert2026/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/conan-concert// Pコード：319-351

・セブンチケット：https://7ticket.jp/s/114138 セブンコード： 114-138

・CNプレイガイド：https://www.cnplayguide.com/conanconcert2026/ 0570-08-9999(オペレーター対応 10:00〜18:00)

・アソビュー！：https://www.asoview.com/channel/tickets/w8rm6sgUft/ 主催：読売テレビ／キョードー関西／日本テレビ(横浜公演)

企画・制作：読売テレビ

後援：FM802(神戸公演)

制作協力：YTE／オプチミスト

（問）神戸公演：キョードーインフォメーション 0570-200-888

（問）横浜公演：キョードー東京 0570-550-799

イベント詳細：https://www.ytv.co.jp/event/contents/conanconcert2026.html 原作／青山剛昌 ｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる６時放送

※一部地域を除く Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

Ⓒ1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

■＜billboard classics Mai Kuraki Premium Symphonic Concert 2026＞

【東京公演】

4月19日(日) NHKホール

open16:00 / start17:00

（問）H.I.P. 03-3475-9999

【兵庫公演】

4月24日(金) 神戸国際会館 こくさいホール

open17:00 / start18:00

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

▼出演

倉木麻衣

指揮・編曲・音楽監督：藤原いくろう

ピアノ：榊原 大

管弦楽：

・東京公演：東京フィルハーモニー交響楽団

・兵庫公演：関西フィルハーモニー管弦楽団

▼チケット

全席指定12,000円(税込)

※特製プログラム付き

一般発売(先着)：2026年3月7日(土)10:00〜

【プレイガイド先行(抽選)】

受付期間：2026年1月31日(土)10:00〜2月27日(金)23:59

主催・企画制作：ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)

後援：米国ビルボード

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

詳細：https://billboard-cc.com/maikuraki2026