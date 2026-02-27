コンパクト＆軽量！手軽に増設できるコスパ抜群なオフィスチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、コンパクトかつ4.7kgと軽量で場所を気にせずに置け、低座面の37.5cmからのガス圧昇降とチルト搭載しているコスパ抜群の布張りチェア「150-SNC141BK（ブラック）」「150-SNC141BL（ブルー）」を発売した。
■誰でも使える安心の低座面
座面高は約37〜47cmの低座面設計。小柄な方や、一般的なチェアだと足が浮きやすい環境でも、足裏が床につきやすく安定感を得られる。姿勢が整うことで、作業中の集中も続きやすく、長時間のデスクワークの“しんどさ”を軽減する第一歩に。
■圧迫感のないコンパクト設計、しかも軽い
幅・奥行は約50cmのコンパクト設計で、ワークスペースを広く見せたい部屋にも相性良好だ。さらに本体重量は約4.7kgと軽量なので、模様替えや掃除のたびに「よいしょ」とならず、移動がスムーズだ。気軽に動かせるから、部屋づくりの自由度も上がる。
■チルト機構で、背もたれが体に合わせてフィットする
背もたれチルト機構を搭載し、休憩時に体を預けやすい設計だ。作業の合間に少し背中をあずけるだけでも、腰や背中への負担感は変わるもの。集中→小休憩→再集中のリズムを作りやすく、忙しい日でもコンディションを整えながら働ける。
■どんな場所でも“すっぽり”収まる省スペース
幅・奥行約50cmのコンパクト設計だから、使わない時はデスク下に入れて空間を広く見せられる。大きい椅子が置けないワンルームや在宅ワークの作業机にも相性抜群。圧迫感を抑えつつ、必要なときにサッと引き出して使える“ちょうどいい一脚”だ。
■クッション入り＋ナイロンキャスターで、快適＆スムーズ
座面はクッション入りで、長時間の作業でもお尻への当たりをやわらげて疲れを軽減する。さらにナイロンキャスターが床の上をスムーズに転がるので、立ち座りや向き替え、掃除やレイアウト変更もストレスなし。シンプル構造で導入しやすく、コスパ重視の増設にもぴったりだ。
■商品詳細
■ガス圧昇降とチルト搭載しているコスパ抜群の布張りチェア「150-SNC141BK（ブラック）」
■商品詳細
■ガス圧昇降とチルト搭載しているコスパ抜群の布張りチェア「150-SNC141BK（ブラック）」
