看板も入口も分かりづらい、まさに“初見殺し”。名古屋市中区の隠れ家居酒屋「北のマルコ」は、たどり着けた人だけが味わえる大人の空間です。北海道の極上食材と名物の炉端焼きが好評で、連日満席が続いています。

■初見ではたどり着けない外観





外観を公開しないことを条件に取材を受けてくれた「北のマルコ」。初来店では入口を見つけるのが極めて難しい店です。



取材中も、入口を探している客の姿がありました。

記者：

「予約しているお店の名前は？」

客：

「北のマルコ」

記者：

「そのお店取材しています。入り口はここです」

客：

「全然気が付かなかったです」



きょろきょろと周囲を見回す別の2人組にも声をかけます。



記者：

「実はもう通り過ぎています。ここが入り口です」

別の客：

「お店があるとは思いませんでした。工事現場みたい」

初めての人の多くが迷ってしまう不思議な外観。しかし扉を開けると、掘りごたつのカウンター席が並ぶ、落ち着いた大人の空間が広がります。



客：

「入ってみたら、すごく雰囲気が良い」

別の客：

「まさに大人の隠れ家」

店では、上質な北海道食材を使った創作料理を提供。北海道から仕入れた「赤エビの松前漬け」や「ウニといくらの鬼おろし」など、8種類の前菜を盛り込んだ「北の盛り合わせ八寸」（2800円）は定番メニューです。

■名物は炉端焼き





特に人気なのが、大きな囲炉裏で焼き上げる炉端焼きです。



客：

「フワっとした銀ダラで、日本酒がすすみます」

別の客：

「炉端焼きのお店は他にもありますが、ここは新鮮でおいしい」

囲炉裏を囲み、ゆっくりと焼き上がる食材を眺めながら味わう酒は格別です。



中でも人気なのが、北海道・羅臼産の高級魚きんき（通称・めんめ）を使った「羅臼産めんめ」（5000円）。この時季は脂のりが良く、身もやわらか。皮はパリッと、身はふっくらジューシーに仕上がります。さらに、焼いた後の骨と皮からだしを取った「めんめのおすまし」も付いてきます。

ほかにも、脂がたっぷりとのった肉厚の「サーモンいくら」（3300円）、北海道直送の「タラバガニ」（3500円）など、極上の海鮮炉端焼きがそろいます。



海の幸だけでなく 「ラムチョップ（100g）」（1300円）も名物の一つです。



客：

「ラムチョップを食べに来ました。とてもやわらかい」

北海道から取り寄せる骨付きラム肉は、脂の甘みとやわらかな肉質が魅力。これを目当てに訪れる常連も多いといいます。

■あえて分かりづらくしている理由





囲炉裏を囲んで極上食材を味わえる“大人の隠れ家”として連日満席ですが、やはり入口で迷う人は少なくありません。



客：

「“無い無い”と言いながら、ぐるぐる回って。最後はお店に電話しました」

別の客：

「5分ぐらいウロウロしました」

店長：

「10組中10組の方から『入り口がわかりません』と電話がかかってきます」



なぜ、あえて分かりづらくしているのでしょうか。



店長：

「どこだろうというドキドキワクワク、入った瞬間の空間とのギャップを楽しんでほしい。大人の遊び心です」



店を見つけた時の驚きと、扉の先に広がる非日常の感動。その体験もまた、この店の“味”の一つです。



2026年2月2日放送