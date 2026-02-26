「仮面ライダーゼッツ」より新たなライダー「仮面ライダードォーン」のなりきり玩具＆アクションフィギュアが3月6日に予約開始
バンダイは、特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」関連のなりきり玩具、アクションフィギュア、ソフビフィギュア新商品を3月6日に予約受付を開始する。
今回公開されたのは「仮面ライダーゼッツ」に登場する新たなライダー「仮面ライダードォーン」関連アイテムとなっており、変身に使用する「DXブレイカムドォーン」をはじめ、「仮面ライダーアクションフィギュア」、「ライダーヒーローシリーズ」がラインナップ。
DXブレイカムドォーン
3月21日 発売予定
価格：6,380円
「DXブレイカムドォーン」は付属のパニッシュカプセムをセットし回転させ、大剣を双剣に分離させることで変身音が発動し、LEDが発光するなりきり玩具。
大剣モードと双剣モードに変形することができ、別売りのライダーカプセムとの連動遊びも可能。
仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダードォーン
3月21日 発売予定
価格：4,400円
本商品は「約15cmのサイズ感に凝縮されたリアルな造形」、「全身37カ所可動による高いポージング性能」、「丈夫な造りによりガシガシ遊べる気軽さ」の3つを揃えたアクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで「仮面ライダードォーン」を立体化したもの。
劇中のデザインが再現され、関節パーツやブーツ以外の全身のデザインを新規造形となっている。変身武器「ブレイカムドォーン」は約7.5cmのサイズ感ながら合体・分離ができ、左手の武器持ち用手首も付属するため、一刀流・二刀流が楽しめる。
ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダードォーン
3月21日 発売予定
価格：1,100円
本商品はソフビフィギュア「ライダーヒーローシリーズ」で「仮面ライダードォーン」を立体化。全高約14cmで、遊びやすいサイズとなっている。
