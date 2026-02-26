中井亜美のスマホが「 最高すぎ！」ファンは“親近感”…「もっと好きになりました」【冬季五輪】

中井亜美のスマホに注目が集まった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美のスマートフォンのケースに忍ばせてあったステッカーが注目を集めている。

日本スケート連盟の公式インスタグラムが、中井と坂本花織の写真を投稿したところ、そこには、中井のスマートフォンも写っていた。よく見ると、人気カードアーケードゲーム「アイカツ！」の神崎美月とユニット「Soleil」とみられるステッカーがスマホケースの中に挟んであり、ファンからは歓喜の声が上がった。

インスタには「スマホ、アイカツーーー！！！もっと好きになりました」「親近感が湧いてます」「スマホに美月さんとSoleilを見つけて大横転してます！ 最高すぎ！」「彼女の携帯ケースはかわいい」「初代アイカツ世代だよね」と、続々と反響が寄せられていた。

