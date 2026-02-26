　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比860円高の5万9650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては1066.88円高。出来高は1万2941枚だった。

　TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比60.5ポイント高、TOPIX現物終値比70.84ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59650　　　　　+860　　　 12941
日経225mini 　　　　　　 59680　　　　　+895　　　197984
TOPIX先物 　　　　　　　　3914　　　　 +60.5　　　 17356
JPX日経400先物　　　　　 35105　　　　　+115　　　　1545
グロース指数先物　　　　　 735　　　　　　+7　　　　 451
東証REIT指数先物　　売買不成立

