日経225先物：26日夜間取引終値＝860円高、5万9650円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比860円高の5万9650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては1066.88円高。出来高は1万2941枚だった。
TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比60.5ポイント高、TOPIX現物終値比70.84ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59650 +860 12941
日経225mini 59680 +895 197984
TOPIX先物 3914 +60.5 17356
JPX日経400先物 35105 +115 1545
グロース指数先物 735 +7 451
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
