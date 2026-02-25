群馬・玉村町で、お肉の学びとご当地グルメを一日で巡る限定バスツアーが開催されます。

全国で唯一の公的食肉職業能力開発校「全国食肉学校」の見学が組み込まれた、現場密着型の内容です。

開催は2026年3月20日で、移動と案内付きのため一人参加でも動きやすい行程になっています。

肉のワンダーランド玉村「全国食肉学校見学付き日帰りバスツアー」

開催日：2026年3月20日（金・祝）開催時間：9:50〜16:10旅行代金：19,800円（税込）定員：35名（最少催行人数30名）集合・解散場所：JR新町駅／玉村町役場

玉村町魅力発信機構は、群馬県玉村町の観光情報を継続発信する地域連携組織です。

同ツアーは、玉村町の食と立ち寄りスポットを一日で体験できる地域着地型プログラムです。

肉の技術見学からブランド肉ビュッフェ、いちご狩りまでを一連で体験できる構成になっています。

全国食肉学校で学ぶ解体見学とランチ体験

食肉学校到着予定：10:30昼食内容：上州牛・上州麦豚ビュッフェ含まれる費用：貸切バス代・体験料・昼食1回・ガイド代・保険料

午前の中心は、全国食肉学校での解体見学と肉の基礎講習です。

一流の指導陣による工程を間近で見られるため、普段の買い物に直結する目利きの視点が身につきます。

ランチは上州牛と上州麦豚のビュッフェ形式で、部位ごとの旨みの違いを比較しやすい内容です。

料理実演も組み込まれており、食べる前に調理の工夫まで確認できる学習型ランチ体験！

午後に巡る玉村の立ち寄りスポット

玉村八幡宮 参拝予定：13:50FreshBerry いちご狩り予定：14:20道の駅玉村宿 自由行動予定：15:05

午後は、県内外から参拝者が訪れる玉村八幡宮を訪れる行程です。

続いてFreshBerryでは、やよいひめを含む複数品種を食べ比べるいちご狩りと買い物を楽しめます。

道の駅玉村宿では群馬の物産がまとまっているため、短時間でもお土産を選びやすい動線です。

食の体験を軸にしながら、参拝と季節果実を組み合わせたバランスのよい周遊設計。

申込条件と実施体制

申込締切：2026年3月5日（木）旅行企画・実施：公益財団法人群馬県観光物産国際協会企画協力：玉村町魅力発信機構利用バス会社：群馬コープ観光株式会社

前年モニターツアーで好評だった構成をベースに、今年は内容を強化して商品化されています。

旅行実施主体と協力団体、バス運行体制が明確なため、初参加でも判断しやすい募集情報です。

人数枠は35名で、最少催行人数は30名です。

募集締切までの日程が短いため、参加検討は早めに進めると調整しやすくなります。

お肉の技術を知ってから食べる体験は、同じブランド肉でも味わい方が変わるのが面白いポイントです。

学びと観光を一日で完結したい人に合う、春の群馬らしい密度の高い日帰り企画です。

肉のプロ技を学んで味わう日帰り旅！

肉のワンダーランド玉村「全国食肉学校見学と上州牛ランチ付き日帰りバスツアー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ツアーの開催日はいつですか。

2026年3月20日（金・祝）です。

Q. 参加費はいくらですか。

1人19,800円（税込）です。

Q. 定員と催行条件を教えてください。

定員35名で、最少催行人数は30名です。

