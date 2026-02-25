中国・江蘇省で泰州市のガソリンスタンドで驚きの割り込みがあった。中国メディアの上游新聞が24日に報じた。

騒動があったのは今月20日。被害に遭ったという男性の車載カメラの映像には、順番待ちをしていた男性の車の前に突然女性が現れ、自らの体でブロックする様子が映っている。

前方の車が動き出したため、男性がクラクションを鳴らしてどかそうとしたところ、女性はなんと男性の車のボンネットの上に寝転がり、前進を阻止。その隙に同行者が運転する車が前に割り込んだ。

女性は男性に向かって指を指して何か文句を言った後、車に乗り込んでいった。男性は「本当に腹が立つが、当たり屋だと怖いから」と無念そうに語ったという。

中国のネットユーザーからは「おかしいやつっているんだよな」「恥知らずもいいとこ」「怖いというか、もはや当たり屋そのもの」「警察に通報しなよ。公共の秩序を乱した罪で逮捕」「彼女の新しい1年がろくでもないものでありますように」「あなた（男性）も車を降りて、彼女の車のボンネットに寝ころべばいい」「これを許してる（女性の）家族（同行者）も相当だな」といった声が上がった。

また、「こういうのに関わると面倒なことになるから、あきらめた方がいい」「こういうのは、できるだけ相手にしないのが一番」「私は普段からこういう人に出くわすのを恐れている。日常生活のあらゆる場面で理不尽にからんでくるタイプ」「周りにこういう人がいる人は絶対に距離を取った方がいい。何をしでかすか分からない」といったコメントも少なくなかった。（翻訳・編集/北田）