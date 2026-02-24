がんばれ高校受験生！

【画像】県内公立高校全ての志願倍率

令和８年度入学の山形県公立高等学校の後期（一般）選抜入試の志願倍率が、２月２４日に発表になりました。

山形東、山形南、山形西、山形北、山形中央をはじめ、寒河江や酒田東、米沢興譲館や東桜学館など・・・県内全地域の倍率を画像で掲載します。

県教育委員会によりますと、全日制公立高校の募集人員は合計４４０４人なのに対し、志願者数は合計２９７３人となり、志願倍率は０．６８倍となりました。

定時制公立高校の募集人員は合計２４１人なのに対し、志願者数は合計１０９人となり、志願倍率は０．４５倍となりました。

全日制公立高校と定時制公立高校を合わせた募集人員は合計４６４５人。志願者数は合計３０８２人となり、志願倍率は０．６６倍となりました。

今後の日程は

・本検査

３月７日（土）学力検査

３月８日（日）適性検査

・追検査

３月１２日（木）学力検査

３月１３日（金）適性検査

・合格発表

合格発表は３月１７日に行われます。

＜県内公立高校全校の志願倍率をこちらから＞



【高校の倍率を地方ごとに】

＜村山地方の公立高校の志願倍率＞

＜最上地方の公立高校の志願倍率＞

＜置賜地方の公立高校の志願倍率＞

＜庄内地方の高校の志願倍率＞

＜市立高校の志願倍率＞

＜定時制公立高校の志願倍率＞

■村山地方の高校は

山形東探究科は、全体で１番目に高い２．２２倍、山形南理数科は全体で３番目に高い１．６９倍などとなっています。

■上山明新館高校・山辺高校・寒河江高校など

天童は総合が定員割れ、山辺は看護が１．０５倍ですが、それ以外は定員割れです。

■最上地方の高校は

新庄志誠館普通科は０．５８倍、探求科も０．２０倍と定員割れです。

■置賜地方の高校は

米沢興譲館普通科は１．０５倍、探求科は０．９７倍。米沢東普通科は定員割れ、米沢鶴城も全ての学科で定員割れです。

■庄内地方の高校は

致道館は普通科が０．８８倍、理数科は０．５７倍と定員割れ。鶴岡工業は情報通信が１．２５倍、建築が１．２０倍となっています。

■市立高校は

山形市の山形商業の総合ビジネスが１．４６倍、その他は定員割れとなっています。

■定時制公立高校は

定時制の高校は、霞城学園のⅠ部が１．１６倍などとなっています。