【全高校掲載】2026年度山形県公立高校入試 志願倍率 令和8年度後期（一般）選抜入試 村山・置賜・庄内・最上地方の公立高等学校
令和８年度入学の山形県公立高等学校の後期（一般）選抜入試の志願倍率が、２月２４日に発表になりました。
山形東、山形南、山形西、山形北、山形中央をはじめ、寒河江や酒田東、米沢興譲館や東桜学館など・・・県内全地域の倍率を画像で掲載します。
県教育委員会によりますと、全日制公立高校の募集人員は合計４４０４人なのに対し、志願者数は合計２９７３人となり、志願倍率は０．６８倍となりました。
定時制公立高校の募集人員は合計２４１人なのに対し、志願者数は合計１０９人となり、志願倍率は０．４５倍となりました。
全日制公立高校と定時制公立高校を合わせた募集人員は合計４６４５人。志願者数は合計３０８２人となり、志願倍率は０．６６倍となりました。
今後の日程は
・本検査
３月７日（土）学力検査
３月８日（日）適性検査
・追検査
３月１２日（木）学力検査
３月１３日（金）適性検査
・合格発表
合格発表は３月１７日に行われます。
＜村山地方の公立高校の志願倍率＞
＜最上地方の公立高校の志願倍率＞
＜置賜地方の公立高校の志願倍率＞
＜庄内地方の高校の志願倍率＞
＜市立高校の志願倍率＞
＜定時制公立高校の志願倍率＞
■村山地方の高校は
山形東探究科は、全体で１番目に高い２．２２倍、山形南理数科は全体で３番目に高い１．６９倍などとなっています。
■上山明新館高校・山辺高校・寒河江高校など
天童は総合が定員割れ、山辺は看護が１．０５倍ですが、それ以外は定員割れです。
■最上地方の高校は
新庄志誠館普通科は０．５８倍、探求科も０．２０倍と定員割れです。
■置賜地方の高校は
米沢興譲館普通科は１．０５倍、探求科は０．９７倍。米沢東普通科は定員割れ、米沢鶴城も全ての学科で定員割れです。
■庄内地方の高校は
致道館は普通科が０．８８倍、理数科は０．５７倍と定員割れ。鶴岡工業は情報通信が１．２５倍、建築が１．２０倍となっています。
■市立高校は
山形市の山形商業の総合ビジネスが１．４６倍、その他は定員割れとなっています。
■定時制公立高校は
定時制の高校は、霞城学園のⅠ部が１．１６倍などとなっています。