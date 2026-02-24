女性特有の健康課題に理解を 心身ともに健康に働ける環境目指す研修会 生理痛の疑似体験も【長野】
生理をはじめとした女性特有の健康課題について理解を深め、心身ともに健康に働ける組織を目指すための研修が24日、長野市内の企業で行われました。
男性社員
「痛い痛い…」
痛みに顔をしかめる男性社員。
これは24日、長野市の「長野都市ガス」で行われた生理痛の疑似体験です。
女性特有の健康課題について理解を深めるための研修で、県内で唯一、女性のプロスポーツチームを持つ、「AC長野パルセイロ」と初めて共同で行いました。互いの社員などおよそ70人が参加し、選手とチームトレーナーによるパネルディスカッションも実施。
参加した社員は…
男性社員
「痛みを共有できたので女性のメンバーがいれば、しっかり気を遣いたいと思いました」
女性社員
「知っていただいてうれしい気持ちの方が大きいですね。現場に出ることが多いので、トイレに行く時間があまりなかったりとか、薬がないと痛みに耐えながら仕事をしているほうが多いので」
「長野都市ガス」の中山潔社長は、この研修を通して従業員の心身の健康を向上させ、客へのよりよりサービスにつなげたいとしています。