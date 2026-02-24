「それをやるネタ番組めっちゃ嫌い」フットボールアワー岩尾望が“許せない演出”を激白
さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。
2月23日（月）に放送された同番組に、フットボールアワー・岩尾望が出演。「毒出しノート」と題し、日常の不満や怒りをぶちまけた。
漫才師の美学を大切にしている岩尾が許せない 番組の演出とは…？
テレビ番組に対する本音を熱く語った岩尾。
コンプライアンス厳格化への不満を吐き出したのに続き、「ネタ番組で嫌いなのが…」と納得がいかない演出があることも明かす。
「漫才師の紹介VTRが終わってすぐに、センターマイクの前に板付いて（すでにセンターマイクの前に立っている状態から）漫才が始まるネタ番組あんねん」と触れた岩尾。漫才師が「はいどうも〜」と登場する時間がカットされていることについて、「『この尺切ったらええやん』って平気でするネタ番組はめっちゃ嫌いやねん」と怒りをあらわにした。
確かに漫才そのものに必要な部分ではないことは認めつつ、「漫才師は『はいどうも〜』とふわっと出てきて、なんか面白いことを言って、さっと帰っていく。そこ込みでカッコいい」と岩尾は語る。
「美学にこだわってどうすんねんってテレビ側は思うかもしれないけど、それをやるネタ番組はめっちゃ嫌い」と強い言葉で繰り返した。