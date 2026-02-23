この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「一緒にいるだけで疲れる」正体はこれだ！ カウンセラーが警鐘を鳴らす“エナジーバンパイア”の危険な手口

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【身近に潜む】これがあなたのエネルギーを奪う人！エナジーバンパイアの特徴7選」と題した動画を公開した。



動画では、一緒にいるだけでなぜか疲れてしまう人物、通称「エナジーバンパイア」について解説。Ryota氏は、彼らの本質を「あなたが消耗して、相手は元気になって帰っていくタイプ」と定義し、その具体的な行動パターンと心理的背景を紐解いた。



Ryota氏が挙げる最大の特徴の一つが「一方的なコミュニケーション」である。会話において「お互いを良好にする」という視点が欠落しており、マウントを取る、愚痴を言い続けるなど、自分だけが心地よくなるための行動をとるという。特に印象的なのは、「自分だけが満足して帰っていく」という点だ。例えば、長時間の愚痴を聞かせた後に「あースッキリした」と言い放って去っていくようなケースがこれに当たる。Ryota氏はこれを「相手の時間を奪い、自分の不満を解消するだけの行為」であり、受け手はただ消耗するだけだと警鐘を鳴らす。



また、彼らは「でも」「だって」といった否定的な言葉を繰り返し、こちらの提案や助言を受け入れない傾向がある。さらに「大げさに表現して構ってもらう」という特徴も指摘。小さな出来事を悲劇的に語ることで周囲の関心を引き、エネルギーを向けさせようとする幼稚な承認欲求が背景にあるという。Ryota氏は、こうした行動の根底には「投影同一視」と呼ばれる心理作用が働いている場合があると分析する。これは「自分が不幸だから、相手も同じような不幸な感情にさせたい」という無意識の働きかけであり、非常に厄介な性質を持つ。



動画の最後でRyota氏は、こうした人物とは「まともな人間関係が成立しない」と結論づけた上で、違和感を感じたら物理的・精神的に距離を置くことが最善の策であると語った。相手を変えようとするのではなく、自分の時間と心を守るために「離れる勇気」を持つことが重要だと説いている。