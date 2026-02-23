この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「今すぐチャージせよｫｫｫ ファミマカードチャージキャンペーン ログインで500円貰おう シフトボード」を公開した。今回は開催期間が非常に短い2つの「急ぎのキャンペーン」について、具体的な参加手順と損をしないための注意点を解説している。



一つ目は「ファミペイ ファミマカードチャージキャンペーン」だ。期間は2026年2月21日から2月28日までと短く、ネコ山氏は「月曜に出すと思うんですけど、もうすぐっすよ」と視聴者を急かす。内容はファミマTカードからFamiPayにチャージすることで、3万円以上なら500円、5万円以上なら1000円が請求時に割り引かれるというものだ。カードの基本還元率0.5%に加え、キャンペーン分を合わせると最大2.5%還元となる計算である。



ネコ山氏は、チャージしたFamiPay残高の「出口戦略」についても詳細に解説している。「WAONや楽天キャッシュ、ANA Pay、JAL Pay」などへ流すルートを例示し、さらにVisaのタッチ決済キャンペーンを併用することで利益を最大化する方法を提案した。「どうせ当たんないじゃないですか」と抽選キャンペーンへの不満を漏らしつつも、確実に還元が得られる本キャンペーンへの参加を推奨している。



二つ目はリクルートが提供する「シフトボード」アプリのキャンペーンだ。こちらは先着4万名限定で、アプリに累計3日ログインするだけで500円相当の「COIN+残高」が付与される。「COIN+残高」は「エアウォレット」を通じて手数料無料で銀行口座へ出金可能なため、実質的に現金がもらえるに等しいと解説。「家族がいる人は家族分もやってください」と強く推奨した。ただし、特典として送られてくるギフトコードの入力期限が「2026年3月16日」と非常に短いため、受け取り忘れへの注意が必要だ。



動画ではこの他にも、保有していた「Br.HD」や「MCJ」株のTOB（株式公開買付け）による利益確定の報告や、JRE BANK優待券をフリマサイトに出品した際の削除トラブルについても触れている。ネコ山氏は、こうした期間限定かつ高還元の情報を逃さないよう、「エントリーが必要」な点を含めて早めの行動を視聴者に呼びかけた。