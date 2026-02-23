たくろう、M-1決勝ネタでまさかのキャラ崩壊！王者が幻の“続き”で追い込まれる事態に

本日2月23日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、人気企画「もうええわを言わない相方たち」が開催される。

何も知らずに漫才を披露中のボケに、ツッコミがオチとなる締めワードを言わなかったらどうなるのかを検証する同企画。

ボケが光るのはツッコミがいてこそなのに、ボケはツッコミへの感謝を忘れがち…ということで実施するハートフルな企画だ。

はたして、ネタバラシをされたボケはツッコミに感謝するのか、はたまたキレてしまうのか？

今回参戦するのは、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう、『M-1グランプリ2025』ファイナリストの豪快キャプテン、さらに『キングオブコント2022』準優勝のコットン、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテといった人気芸人4組。

はたして賞レース強者のボケたちは、“終わらない漫才”をどう乗り切るのか？

◆M-1王者がまさかのキャラ崩壊!?

まずは、たくろうのM-1決勝ネタ「ビバリーヒルズ」で検証開始。

ビバリーヒルズで女友だちのパーティーに出席したきむらバンドが、赤木裕に知人を紹介していくというこのネタで、きむらは「本来のネタにはない新しい知人をどんどん紹介する」とニヤリ。

すると、本来のネタでは最後のはずの知人を紹介されてもなお終わらない自己紹介に赤木の目が泳ぎ始める。

その後もまったく終わる気配はなく、次から次へと登場する知人に、とうとう赤木のキャラが崩壊して…。誰も見たことのない幻の“決勝ネタの続き”、そして追い込まれながらも奮闘する赤木の姿に注目だ。

続く豪快キャプテンも、M-1ネタの「小さいカバン」をひっさげて参戦する。

仕掛け人の山下ギャンブルゴリラは、「べーやんは普段から何もしないので（笑）、絶対アワアワする」と断言。しかし、漫才が終盤に差し掛かり、オチの締めワードを言わずにネタを続けようとするギャンゴリに異変が…。

べーやんの予想外の反応に、自信満々だったはずのギャンゴリが大汗でアタフタ。これには有田哲平も思わず、「これ、困っているのはどっちですか（笑）？」と苦笑することに。

はたして、くりぃむしちゅー、松本穂香らが待つ部屋でネタバラシをされたボケ担当は？ たくろう、豪快キャプテン、そして次週放送のコットン、ドンデコルテの検証結果にも注目だ。