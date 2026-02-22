日テレの対応からにじむ『鉄腕DASH』の厳しい現実…「松岡降板、城島ステイ」を他局のテレビマンはどう見たか？

この1週間あまり『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）をめぐる状況が大きく動いた。

なぜ松岡は去り、城島は残ったのか。国分、松岡、城島をめぐる日本テレビと福田社長のコメントにはどんな意味があるのか。現在『ザ！鉄腕！DASH!!』は実質的にどんな番組なのか。それを他局のテレビマンはどう見ているのか。さまざまな角度から掘り下げていく。

前編記事『『鉄腕DASH』なぜ松岡昌宏だけが電撃降板したのか…業界関係者が明かす「城島のみ続投」の舞台裏』より続く。

TOKIOにふれない日テレへの怒り

否定的な声が目立つ主な理由は「“臭いものに蓋”のような幕引き」と「TOKIOにふれなかったこと」の2つ。

国分のコンプライアンス違反は間違いないとしても、その予防・対応などについて日本テレビ側の安全配慮義務などの問題はなかったのか。低く見積もっても反省・改善すべき点はなかったか。国分に対する「だまし討ち」「説明なしの降板」という対応に問題はなかったか。今後も類似のケースが起きたらタレントに同じことを行うのか。

「日本テレビは被害者のフォローを理由にこれらの説明を避けたまま幕引きを図った」「隠蔽していることもあるのでは」などと見ている人々は多い。

もう1つ、TOKIOについてふれなかったことにも不満の声が散見される。国分の件に言及したほか、城島と松岡には謝意を示したが、長瀬や山口やTOKIOへの言及はなし。もともと『ザ！鉄腕！DASH!!』は「TOKIOの番組」というポジションであり、日本テレビが解散に関わったにもかかわらずふれなかったことに対する怒りがあるのだろう。

特に福田社長が松岡の降板理由を聞かれた際、「わからない」などと発言したことへの反発は大きく、「感謝していると言ってもその程度ということ」「数字のために番組続行ありきだからこういうコメントしかできない」などの声も見られた。

日本テレビはフジテレビのような惨事こそ避けられたが、世間の信頼という点でダメージを負ったことは間違いないだろう。しかし、それでも彼らが重視しているのは目の前の数字であり、そのために『ザ！鉄腕！DASH!!』を失うわけにはいかない。どのテレビ局よりもまっすぐに数字を追う日本テレビのたくましさと危うさが感じられる。

番組の中心となる4つの後輩グループ

最後に、現在『ザ！鉄腕！DASH!!』は実質的にどんな番組なのか。

単刀直入に書くと、番組内容は新企画も含めて変わっておらず、今後も数字が下がらない限り踏襲していくのだろう。実際、番組の熱心な視聴者や、旧ジャニーズと現STARTOのファンからは、おおむね違和感なく見られている。

ちなみに前回の15日は「新宿DASH それも手作りできるの？SP」と題してカカオ、コタツ、ポップコーン、サウナストーンなどを作る過程を放送。timelesz・松島聡と篠塚大輝、Travis Japan・松田元太が出演した。

さらに前々回は「DASH巨大食堂 クロマグロSP」で城島茂、timelesz・松島聡、なにわ男子・藤原丈一郎。次回は「巨大雪玉」などでNEWS・増田貴久、timelesz・松島聡、Travis Japan・吉澤閑也などの出演が予告されている。

同番組にはその他でもSixTONES・森本慎太郎や郄地優吾など多くのSTARTOアイドルが出演。彼らのファンを中心に受け入れられている一方で、「TOKIOのころとは違う」と不満を漏らす人も少なくない。また、城島1人になり、後輩アイドルがメインになっていくことで、ますますTOKIO時代の映像を使う機会が減っていくのだろう。

そんな現状を他局のテレビマンたちは、どう見ているのか。

彼らと話していると、「SixTONES、なにわ男子、Travis Japan、timeleszを中心に、ジュニアのACEes、KEY TO LIT、B&ZAIを絡めるなど、さまざまなグループからの出演を加速させるのでは」「（終了した）『VS魂』のような各グループからメンバーを選抜した構成になりそう」「彼らにとっても幅広い世代に顔と名前を売るチャンス」という声が聞こえてくる。

よくある自然系バラエティと紙一重

そんなTOKIOの後輩グループに関しては、「二番煎じをやらされているだけでいいこととは限らない」「彼らのことを思えば番組を終わらせてリニューアルしたほうがいい」と言う他局のテレビマンもいた。

しかし、同時に「番組名を変えたらアイドル番組とみなされて人気が落ちそう」とも見られている。さらに「このままファン以外が知らない若手アイドルが増えるほど、“よくある自然系のロケバラエティ”とみなされやすくなるだろう」というシビアな見方もあった。TOKIOの4人が抜けて1人だけになった現在は「ギリギリのバランスで番組が保たれている」という様子がうかがえる。

それでも日本テレビにとっては、コア層の視聴率獲得や好イメージのキープだけでなく、「STARTOとの関係性を深め、他局に先んじる」という点で同番組の重要性は高い。

現在、民放各局は視聴率低下に対応すべく、熱心に推し活されているタレントのキャスティングを優先させている。ファンの応援熱と連帯感がひときわ強いSTARTOアイドルはその最たるところであり、各局は主にSnow Man、SixTONES、timeleszの出演番組を増やしている。

そんな各局横並びの「STARTOシフト」には、当然ながらファン以外からの反発も多い。多くのグループからアイドルが集まる『ザ！鉄腕！DASH!!』はその反発が集中してしまうリスクをはらんでいるだけに、制作サイドはキャスティングから企画、構成、演出のバランスに之まで以上の慎重さを求められるだろう。

・・・・・・

【もっと読む】『国分太一の「悲壮会見」と日テレの「冷徹なゼロ回答」が招いた世間のモヤモヤの正体…さらに松岡昌宏の“勇気ある発言”から明らかになった過去の病院沙汰の闇』

【もっと読む】国分太一の「悲壮会見」と日テレの「冷徹なゼロ回答」が招いた世間のモヤモヤの正体…さらに松岡昌宏の”勇気ある発言”から明らかになった過去の病院沙汰の闇