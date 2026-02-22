ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。地元イタリアのヒロインが1番手で滑り終えた後、観客席にいた世界的な超大物俳優が中継カメラに抜かれた。日本ファンだけでなく、海外のファンも仰天していた。

イタリア出身のゲストスケーター、コストナーさんの演技後。中継カメラに抜かれたのは、観客席にいたジャッキー・チェンだった。メガネをかけた71歳の超大物。早朝に視聴していたX上の日本ファンは「ジャッキーがいてびっくりw」「似た人が？と思ったら本人」などと驚きの声をあげていた。

アクションスターとして知られるチェンの登場に、海外ファンも様々な反応を示した。

「ジャッキー・チェンがなぜここにいるんだ」

「何が起こっているんだ……？」

「ジャッキー・チェンがいるのが見えたんだけど？」

「見てくれるなんて嬉しいな」

「誰が想像したよ」

エキシビションは競技と異なる自由なプログラムや衣装が特徴で、大会ごとの“お祭り”のような位置づけ。日本からはペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組、女子シングル銀メダルの坂本花織、銅メダルの中井亜美、男子シングル銀メダルの鍵山優真、銅メダルの佐藤駿が出演する。



（THE ANSWER編集部）