¥Õ¥°¹ÖºÂ¤«¤éÇ®³¤¤Î²Ê³Ø¼Â¸³¡¢Æá¿Ü¤ÎÊÆºî¤ê¤Þ¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¡¢¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤Î¡ÖÎ¹°é¡×¤ò¾Ò²ð
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡×¡£2025Ç¯12·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×¤ò´Þ¤á¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°¤Ë8»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖPLAY HARD¡×¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ê¿§È¿±þ¼Â¸³¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÉ÷·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿»Â¿·¤Ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÚºß¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£º£²ó¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡ÖÎ¹°é¡×¤Ø¤Î»×¤¤
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¹¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î´¶À¡¦ÃÎÀ¡¦¼Ò²ñÀ¤ò°é¤à¡ÖÎ¹°é¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤ÎË¤«¤ÊÂÎ¸³¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤äÃµµá¿´¡¢Ë¤«¤Ê´¶À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤òÂç¤¤¯°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£Ã±¤Ë³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹Àè¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ËÜÊª¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶Æ°Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ê¤Ç¿¨¤ì¤ë¡£Î¹¹Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÎ¸³¡×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¼«Á³¡¦´Ä¶¡×¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à¡¿¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡ÛÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¼°¥¹¥¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖÀã¥Ã¥º¡×
»Ò¤É¤â¤¬Àã¤È¿¨¤ì¹ç¤¦³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥¡¼¤¬¾åÃ£¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥ÈÆÈ¼«¤Î¥¹¥¡¼¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ÖÀã¥Ã¥º ¡×(¢¨1)¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ÎÃÝ¹øÀ¿¶µ¼ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¿·¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò³«È¯¡£¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¤È¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à¤Ë¤ÏÀã¥Ã¥ºÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤â¡¢°ÂÁ´¤«¤Äµ¤·Ú¤Ë¥¹¥¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¨1¡§¥Í¥³¥Þ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¤â¡ÖÀã¥Ã¥º¡×¤ÏÅ¸³«Ãæ
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÇ®³¤¡Û²Ö²Ð¤Î¹½Â¤¤ò³Ø¤Ö¡Ö²Ö²Ð¤Î³Ø¹»¡×
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÇ®³¤¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ®³¤³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬Ì¾Êª¡£¤³¤ÎÃÏ°èÊ¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÇ®³¤¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤Î¹½Â¤¤ò³Ø¤Ö¡Ö²Ö²Ð¤Î³Ø¹»¡×¤ò³«ºÅ¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤ÎÈ¯¿§¸¶Íý¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ê¿§È¿±þ¡×¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¿§¤ÎÊÑ²½¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²Ö²Ð¤Îµ±¤¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä¼«È¯Åª¤ÊÌä¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¡Û¤ªÊÆ¤Î°ìÀ¸¤ò³Ø¤Ö¡Ö¤ªÊÆ¤Î³Ø¹»¡×¡¿ÇÀ¤Î±Ä¤ß¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥°¥ê¥Ä¡¼¥ê¥º¥â¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÇÀÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀßÆâ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¡¢¼ï¤Þ¤¤«¤éÅÄ¿¢¤¨¡¢°ð´¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ±©³ø¤Ç¿æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ªÊÆ¤Î°ìÀ¸¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¤ªÊÆ¤Î³Ø¹»¡×¤òÇ¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÇÀºî¶È¤òÃ´¤¦¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Î¼ï¤Þ¤¡¢¹Ì¤¦¤ó¡¢¼ý³Ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºîÊª¤Î½Û´Ä¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢ºîÊª¤¬°é¤Ä²áÄø¤ä¿©¤ÙÊª¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¡Ö¿©°é¡×¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÖÀ¸¤Êª¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¡×¤ò³Ø¤ÖÂÎ¸³
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à¡Ûµí¤Î¸ÄÀ¤È½¬À¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥â¡¼¥â¡¼³Ø¹»¡×
Ìó100¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹Âç¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¡¢µí¤Î¸ÄÀ¤ä½¬À¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤ëµíÆý¤ÎÌ£¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¤´¤È¤ËÌ£¤ÎÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥È¥Þ¥àµíÆý¡×¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æµí¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤ËµíÄÉ¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¹Âç¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ä«¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢µí¤äµíÆý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤À¡£
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡ÛÇÏ¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÆÃÀ¤ò³Ø¤Ö¡ÖÇÏ¤Î³Ø¹»¡×
È¬¥ö³Ù¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖÇÏ¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÇÏ¤Î³Ø¹»¡×¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÆÃÀ¤äÆ»¶ñ¤ÎÃÎ¼±¤òÍ½½¬¤·¤Æ¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ë¿Ê¤à¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¡£ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ±Â¤ä¤ê¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¾èÇÏ¤Ë¤âÄ©Àï¡£»öÁ°³Ø½¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÏ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬Ã±¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢Ì¿¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿´¤ò°é¤àµ®½Å¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡Û¥Õ¥°¤ÎÆÃÀ¤ò³Ø¤Ö¡Ö³¤¶Á´Û¹ÖºÂ¡×
²¼´Ø¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥Õ¥°¤Î½¸ÀÑÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥°¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Õ¥°¤ÎÅ¸¼¨¼ïÎà¿ôÀ¤³¦°ì¤Î¿åÂ²´Û¡Ö³¤¶Á´Û¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¡Ö³¤¶Á´Û¹ÖºÂ¡×¤òËèÆü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥°¤¬ËÄ¤é¤à»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢ÆÇ¤ò»ý¤ÄÉô°Ì¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤ÎÈëÌ©¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤ËËþ¤Á¤¿³¤¤ÎÌ¿¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤À¡£
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¾®ÉÍÅç¡Û³¤Ãæ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò³Ø¤Ö¡Ö³¤¤Î³Ø¹»¡×
¹ñÆâºÇÂç¤Î»¹¸ê¾Ì¤¬¹¤¬¤ë³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¤Ãæ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤äÀ¸¤Êª¤ÎÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼«È¯Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¢¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë»¹¸ê¤ä³³Ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê»¹¸ê¾Ì¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ò´Ñ»¡¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´Ä¶¤ò¼é¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤È´Ä¶¤ò»ü¤·¤à¿´¤ò°é¤à¡£
¢£¡ÖÊ¸²½¤ÈÉ½¸½¡×¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î´ØÌç³¤¶®
ÆüËÜ»°ÂçµÞÄ¬Î®¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ØÌç³¤¶®¡×¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤¶®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÍÑ°Õ¡£´ØÌç³¤¶®¤Ï¡¢³¤¤ÎÉý¤¬¶¹¤¯Î®¤ì¤¬Â®¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢1Æü¤ËÂç¾®Ìó500ÀÉ¤â¤ÎÁ¥¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¹ÒÏ©¤ÎÆñ½ê¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ³¤¶®¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¬Î®¤ÎÂ®¤µ¤äÁ¥¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¡£·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¶¹¤¤¹ÒÏ©¤òÂ¿¤¯¤ÎÁ¥¤¬°ÂÁ´¤Ë¿Ê¤à»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤À¡£
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥°¥¢¥à¡Û¥°¥¢¥à¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö¥°¥×¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥È¥ó¡¦¥¿¥·¡×
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥°¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¥°¥¢¥àÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ä¥Á¥ã¥â¥íÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÎÁÍý¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥À¥ó¥¹¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥Á¥ã¥â¥í¤ÎÊ¸²½¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡¢±Ñ¸ì¤Ë¿Æ¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ë·Ð¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ú¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÂçºå¡ÛÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥È¥ê¥¨
¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÂçºå¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¶µ°é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ö¥ì¥Ã¥¸¥ç¡¦¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãµµæ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¥ê¥¹¥¿¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¡£ÂçºåÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÊª¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤Þ¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡×¤È¤Ï
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¡ÖPLAY HARD¡×¡£ÅÚÃÏ¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢ÃÏ°è¡¦µ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÂÚºß¤È¿´¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢2025Ç¯12·î³«¶È¤Î¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì²¼´Ø¡×¤ò´Þ¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç8»ÜÀß¤òÅ¸³«Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë2027Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÊ¡°æ¡×¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
