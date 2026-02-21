»ëÄ°¼Ô¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÈËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡É¡½¡½¥«¥ó¥Æ¥ìÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¡¢°¦¼ÒÀº¿À¤ÇÈþÀ¼¶Á¤«¤»¤ë
´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD powered by JOYSOUND¡×¤Î·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦J-SQUARE SHINAGAWA¤Ç³«ºÅ¡£¥«¥ó¥Æ¥ì¤«¤é¤ÏÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÀëÅÁ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Î°æ¾å¿¿°ì»á¡¢¶É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤È¤È¤â¤Ë»²Àï¤·¡¢¿³ºº°÷¾Þ(°Â°æÀµÇî¾Þ)¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Ç®¾§¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ûÀ£·à¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¾§
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ëÄ¶Ã»¼Ü¤Î¶Ê¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎJOYSOUND¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤·¡¢¡Ö±þ±ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Î¥«¥é¥ª¥±²Î¾§²ó¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈºÎÅÀ¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡£·è¾¡¤Î¿³ºº¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¡×¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¡×¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¥«¥é¥ª¥±¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤Î3¤Ä¤À¡£
Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢½µ5¤Ç¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ï¡Ö¥«¡Á¥ó¥Æ¥ì¡¢8¥Á¥ã¥ó!¡×¤Î¤ï¤º¤«3ÉÃ¤À¤¬¡¢120ÉÃ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤È¥¯¥»¶¯¤á¤Î°æ¾å»á¤Ë¤è¤ëÀ£·à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ´¤Î¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢·ã¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤ËÅ¾Ä´¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´²Î¾§ËÜÈÖ¡£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤ÎÈï¤êÊª¤ò³°¤·¤ÆËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢3ÉÃ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÂç¤¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ö¥«¡Á¥ó¥Æ¥ì¡¢8¥Á¥ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó!¡×¤ÈÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
ÆÀÅÀ¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î59ÅÀ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë72.446ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤â´¿´î¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ëÃæ¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤È¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍý¶þ¤Ê¤·¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÈËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Á´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê
¡û´ØÀ¾¤òÄ¶¤¨¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¡Ä¿³ºº°÷¾Þ¤ÇÃ£À®´¶
¿³ºº°÷¾Þ¤ËÁª¤ó¤À¡¢JOYSOUND¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î°Â°æÀµÇîÀìÌ³¤Ï¡Öº£²ó»²²Ã¤µ¤ì¤¿20¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È³§¤µ¤ó¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢ÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢²Î¼ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤Î²ÎÀ¼¤¬¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÌ¾¸Å²°½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾ÆÃÍ¤ÎÀëÅÁ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Î°æ¾å¿¿°ì¤µ¤ó¤Î¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Èà¤ÎÆ°¤¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤Î¿°¤¬½À¤é¤«¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£¿°¤ò¿¨¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤òÁª¤ó¤ÀºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ÖÉ¾¡£
ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾Ð¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥«¥é¡¼¤â¤³¤Î¾ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥«¡Á¥ó¥Æ¥ì¡¢8¥Á¥ã¥ó!¡É¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤¬´ØÀ¾¤È¤¤¤¦ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ã¤ÈÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÅìµþ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ð´é¤ÇÃÏ¸µ¤Î´ØÀ¾¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥«¡Á¥ó¥Æ¥ì¡¢8¥Á¥ã¥ó!¡É¤È¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ç¿³ºº°÷¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢(¿³ºº°÷¤Î)ÀîÅè¤¢¤¤¤µ¤ó¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Î°áÁõ¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤Ë·ü¤±¤¿»×¤¤¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¥«¡Á¥ó¥Æ¥ì¡¢8¥Á¥ã¥ó!¡É¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ï¸ìÈø¤¬¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤«¥¢¥Ë¥á¤È¤«ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¥«¡Á¥ó¥Æ¥ì¡¢8¥Á¥ã¥ó!¡É¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
º£²ó¤¬½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD¡×¡£ ¡Ö¤Ï¡¦¤«¡¦¤¿¡¦¤Î¡¦¤·¤ª¢ö¡×¤ÎÇìÊý±ö¶È¤ä¡¢¡Ö¥»¡Á¥¬¡Á¢ö¡×¤Î¥»¥¬¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤éÄ¹Ã«¹©¢ö¡×¤ÎÄ¹Ã«¹©¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤¢¤ó¤·¤ó¥¯¥é¥·¥¢¥ó¢ö¡×¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Ãæ¡¢TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¡ÖTOPPA!!!TOPPAN¢ö¡×¤¬¸«»öÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤êYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤¬½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD¡×¡£ ¡Ö¤Ï¡¦¤«¡¦¤¿¡¦¤Î¡¦¤·¤ª¢ö¡×¤ÎÇìÊý±ö¶È¤ä¡¢¡Ö¥»¡Á¥¬¡Á¢ö¡×¤Î¥»¥¬¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤éÄ¹Ã«¹©¢ö¡×¤ÎÄ¹Ã«¹©¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡Ö¤¯¤é¤·¤¢¤ó¤·¤ó¥¯¥é¥·¥¢¥ó¢ö¡×¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Ãæ¡¢TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¡ÖTOPPA!!!TOPPAN¢ö¡×¤¬¸«»öÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤êYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£