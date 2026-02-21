¿Íµ¤½÷Í¥29ºÐ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¹õ¥É¥ì¥¹¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µÁý¤·Áý¤·¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¹õ¥É¥ì¥¹¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹
¡¡¡ÖËÜÆüÌµ»ö¤Ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨ÉñÂæ°§»¢¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î3Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤²¤Á¤ã¤ó¡¢åºÎï¤À¤ï～¡×¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µÁý¤·Áý¤·¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ê¤¢¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í～¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë