3月からJR東日本の運賃が改定されると聞きました！ 6ヶ月定期券を今から買っても、改定後の料金が適用されるんでしょうか？

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）は、2026年3月14日に運賃の改定を実施すると公表しています。普通旅客運賃だけでなく、通勤定期券や一部エリアの通学定期券も改定対象となります。改定は国土交通大臣の認可を受けて行われるもので、背景には利用環境の変化や設備投資の必要性などがあると説明されています。

今回の改定では、運賃水準の見直しに加え、計算方式の変更も含まれています。そのため、区間によっては上げ幅が異なる場合があります。利用者にとっては、改定日と購入日との関係を正しく理解することが重要です。



2026年3月13日までに買えば改定前運賃が適用

JR東日本の案内によれば、2026年3月13日までに購入するきっぷや定期券については、乗車日または有効開始日が3月14日以降であっても、改定前の運賃で発売されるとしています。

例えば、3月10日に6ヶ月定期券を購入し、使用開始日が3月20日であった場合でも、購入日が3月13日以前であれば改定前の運賃が適用されます。有効期間中に運賃改定日をまたぐ場合でも、差額を追加で支払う必要はありません。あくまで「購入日」が基準になります。



「えきねっと」利用時の取り扱い

一方で、「えきねっと」で購入する場合には注意点があります。公式案内では、「えきねっと」の場合は「決済日」が「購入日」となると明示されています。つまり、3月13日までに申し込み・決済を完了していれば改定前運賃が適用されますが、決済日が3月14日以降になると改定後の運賃になる可能性があります。

改定前運賃で購入したい場合は、3月13日までに確実に決済を完了させる必要があります。



運賃改定前の購入で知っておきたいポイント

定期券は原則として使用開始日の14日前から購入できます。そのため、3月14日以降を開始日とする定期券を改定前運賃で購入するには、購入可能期間内でかつ3月13日までに手続きを終える必要があります。

JR東日本によると、現在利用している定期券の残りの有効期間が14日未満（※当日は含まない）の場合と、14日以上（※当日は含まない）の場合とで、新たに定期券を購入する際の取り扱いが異なるとされています。具体的な手続きなどについては、事前にJR東日本の公式情報で確認しておくことが重要です。

また、運賃改定日の直前は窓口や、定期券が購入できる券売機の混雑が予想されます。特に3月12日や13日は利用者が集中する可能性があるため、余裕を持って購入することが望ましいといえます。



まとめ

JR東日本の運賃改定は2026年3月14日に実施される予定ですが、3月13日までに購入したきっぷや定期券については、乗車日や有効開始日が改定後であっても改定前の運賃が適用されます。6ヶ月定期券を3月13日までに購入しておけば、有効期間中はそのまま改定前料金で利用できるでしょう。

ただし、「えきねっと」で購入する場合は決済日が基準となる点に注意が必要です。改定直前は混雑も見込まれるため、早めの購入を検討することが現実的な対応といえるでしょう。



