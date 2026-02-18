就職や転勤、進学などで春に引っ越しを予定している人は多いと思います。引っ越し用の段ボールの正しい使い方や誤った使い方について、サカイ引越センターの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった」 これが「引っ越し用段ボール」の“NGな使い方”です！

公式アカウントは「ダンボールの使い方間違えてない？？ ダンボールの正しい使い方3選」というタイトルの動画を投稿。

この動画では、スタッフが「段ボールには大小があって、大段ボールは電子レンジと同じぐらい。小段ボールは炊飯器がすっぽり入るぐらいの大きさ」と紹介しています。

また、「ガムテープはH型じゃなく十字型に貼った方が運ぶときに持ちやすくなる」「本や食器など重たいもの、割れやすいものは小さい段ボールへ」「重たい本などを大段ボールに入れてしまうと重すぎて持てないし、底が抜けてしまう」などとアドバイスしています。

この投稿に対し、SNS上では「めっちゃためになる！！」「底の淵にガムテープ貼るんやめた方がええ」「若い時引越し屋でバイトしててデカい箱に書籍入れられてしんどい思いしたわ」などの声が上がっています。春に引っ越しを予定している人は、ぜひ今回の動画を参考にしてみてはいかがでしょうか。