プルマン東京田町が国際女性デーに贈る、ミシュラン一つ星シェフとの特別メニューとして「ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」が登場。

女性シェフ率5%に象徴される料理界に応援とリスペクトを発信し、若手女性シェフ考案の特別カクテルも販売されます☆

プルマン東京田町「ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」

「ミモザコース 2026 feat. アマラントス宮島由香里シェフ」と若手女性スタッフ考案のオリジナルカクテル

料金：5,000円 (税込) ※サービス料はありません

提供期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）

提供時間：ランチ 12:00〜14:30 (L.O. 14:00 )

メニュー :

・Entrée タスマニア産サーモンのグラブラックス サーモンコンソメ 春野菜

・Main オーストラリア産ラムショルダーのベニエ 人参のエスプーマ

・Dessert オレンジとアニスのボムアラスカ

・Drink コーヒー or 紅茶

場所：FUN DINING KASA (ファンダイニング カサ)

予約：電話 03-6453 5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m）、Web

仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」から、国際女性デーを祝した特別メニュー「ミモザコース2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」が登場。

ホテル内「FUN DINING KASA (ファンダイニング カサ)」にて、女性シェフによるメニューを取り入れたコース料理が楽しめます！

また、女性バーテンダーによるオリジナルカクテルも提供。

期間中、「JUNCTION」とレストラン「KASA」にて楽しめます☆

国連によって3月8日に制定された「国際女性デー」

3月の1か月間も「女性史月間」として定められています。

プルマン東京田町のブランドコンセプトは「全てのお客様・従業員にとって常にWell-being（心身ともに健康で、充実し、満たされた状態）でいられる場所を提供し続ける」

この考え方は、国際女性デーの理念である「ジェンダー平等や女性のエンパワーメントの推進」とも深く結びついています！

ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ

左：プルマン東京田町 福田シェフ、右：アマラントス 宮島シェフ

ミシュラン星付きレストランにおける女性シェフ比率が低いことをから、女性シェフが長く活躍できる環境づくりへの課題意識を持つ、プルマン東京田町の福井 総料理長。

2024年より毎年3月に、ミシュラン一つ星レストラン「アマラントス」の宮島由香里シェフを迎えたコラボレーションを実施してきました。

2026年も第一線で活躍する宮島シェフとともに、料理を通してさまざまな分野で輝く女性たちへ、応援とリスペクトのメッセージを発信します！

タスマニア産サーモンのグラブラックス サーモンコンソメ 春野菜（福田シェフ）

福田総料理長による「タスマニア産サーモンのグラブラックス サーモンコンソメ 春野菜」は、花を思わせる華やかな一皿。

丁寧にマリネしたサーモンを紅芯大根のピクルスと巻き上げ、マスの卵をあしらっています。

みずみずしい旬のスナップエンドウと、やさしい甘みを持つ黄色ニンジンを添え、彩りと食感に軽やかなアクセントをプラス。

ソースは、サーモンの骨から丁寧に旨みを引き出したお出汁に昆布と鰹節、レモングラスの爽やかな香りを重ねてコンソメ状にしたものが使用されています。

仕上げにハーブオイルをあしらい、軽やかさをまとった奥行きある味わいに仕上げられたメニューです。

オーストラリア産ラムショルダーのベニエ 人参のエスプーマ（宮島由香里シェフ）

「オーストラリア産ラムショルダーのベニエ 人参のエスプーマ」は、オージー・ラムのPR大使 「ラムバサダー」でもある宮島シェフが手がける珠玉の一品。

大自然の中で健康的に育ったオージー・ラムの肩肉が、じっくりとコンフィされています。

香ばしく砕いたヘーゼルナッツをまとわせてベニエにすることで、ラム肉本来の旨みとナッツの芳醇な香りや食感を重ねた一品です☆

ラムのすじ肉のお出汁をベースにし、程よい酸味を重ねたソースや、ミモザカラーをイメージしたニンジンのエスプーマとピクルスが軽やかなアクセントに。

お肉のボリュームを楽しみながらもヘルシーで、不足しがちな栄養素も豊富な、女性に嬉しい一皿です！

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）三橋氏からのコメント

オージー・ラムは、アニマルウェルフェアに配慮された育て方で大自然の中でのびのびと健康的に育ったエシカルなお肉です。

また、良質なたんぱく質や鉄分、亜鉛などの栄養素が豊富で、健康にも美容にも良い理想的な赤身肉と言えます。

※ MLAは、福田シェフ、宮島シェフらも就任するラムバサダーを統括するオーストラリアの肉牛と羊の生産者の出資によって設立された豪州食肉家畜生産者事業団

オレンジとアニスのボムアラスカ

アイスクリームをメレンゲで包み、焼き目をつけるデザート「ボム・アラスカ」をベースにしたデザートメニュー。

オレンジやアニス、ポメロやマンゴーなどの様々な果物を加え、さっぱりと仕上げています。

アニスの甘い香りとメレンゲの香ばしさ、ポメロの優しい酸味が重なり、コースの締めにふさわしい完成度の高い一皿です！

女性バーテンダーによるオリジナルカクテル

期間：2026年3月1日（日）〜 3月31日（火）

価格：各2,000円(税込)

場所：JUNCTION、レストラン「KASA」

国際女性デーに合わせ、プルマン東京田町で活躍する若手女性スタッフの感性と情熱を形にするプロジェクトを実施。

今回は、2022年に新卒入社し、5年間現場で活躍してきた女性スタッフ、山口麻衣氏・尾崎由里香氏の2人がオリジナルカクテルを考案しました。

2026年3月1日〜 3月31日までの期間中、JUNCTIONおよびレストラン「KASA」にて楽しめます☆

＜Maris 8＞ 〜尾崎考案のカクテル〜

「Maris 8」は、女性が輝く社会の実現ややさしさと芯の強さを伝えるために、カモミールとレモンを組み合せたカクテル。

穏やかで優しさのあるカモミールと、強い意志を感じさせる凛としたレモンの酸味で、飲みやすく食事にあう味わいです！

Food and Beverage Attendant 尾崎由里香

国際女性デーを象徴する「ミモザ」を、カモミールのドライフラワーで表現し、オレンジのシロップでハートをあしらったビジュアルもキュート。

バランスの取れた味わいで、コース料理を引き立てる一杯に仕上げられています。

＜Lint＞ 〜山口考案のカクテル〜

「Lint」は、国際女性デーのシンボルカラーである黄色と、女性の権利やジェンダー平等を象徴する紫をマティーニの世界観に落とし込んだ一杯。

カモミールやハーブを含む紅茶の茶葉をホワイトワインに付け込んだ、オリジナルリキュールのマティーニです。

Food and Beverage Attendant 山口麻衣

レモンピールでかたどったリボンを、国際女性デーへの祝福と、可憐さを添えるアクセントにしています！

プルマン東京田町 新ホテル総支配人・佐藤有子（さとう ゆうこ）氏 プロフィール

プルマン東京田町は、2026年1月1日付で、佐藤有子（さとう ゆうこ）が総支配人に就任。

佐藤 総支配人は20年以上にわたり、国際的かつプレミアムブランドのホスピタリティ業界で経験を積んできました。

キャリアはセレブリティ・クルーズからスタートし、その後ヒルトン東京および沖縄マリオット・リゾート＆スパにて要職を歴任。

2012年にアコーグループへ入社後は、メルキュール沖縄那覇およびイビススタイルズ京都ステーションの総支配人を務め、フォーポイントバイシェラトン名古屋の開業や運営を統括しました。

2020年からは京都悠洛ホテルMギャラリーならびに京都悠洛ホテル二条城別邸Mギャラリーを率い、厳しい市場環境下においても安定したホテル運営を実現。

2022年7月にプルマン東京田町のホテルマネージャーに就任後、戦略的なビジョンと確かなリーダーシップでホテルの成長を牽引し、2026年1月1日付で総支配人に就任しました。

佐藤有子氏 コメント

プルマンは、常に進化し続けることを大切にしているブランドです。

その精神をチーム全員で体現し、一人ひとりのスキルと情熱を最大限に引き出しながら、新しい価値と体験を創造してまいります。

プルマン東京田町における女性の活躍・働きやすさ

2018年10月1日の開業以降、安定した雇用環境のもとで人材の定着が進んでいるプルマン東京町田。

2025年12月時点で正規雇用の全社員のうち58%を女性従業員が占め、平均年齢は31.6歳と若手から中堅層がバランスよく活躍している点も特徴です。

管理職における女性の活躍も進み、女性管理職比率は48％と国内企業の平均である11.1％ (※1)を大きく上回っています。

さらに、産休・育休の取得率は100％を達成し、ライフステージの変化に応じて働き続けられる職場環境を整えました。

”ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進していく”という国際女性デーの理念・活動に賛同するプルマン東京田町。

男女の性別を超えて、すべての従業員がイキイキと働き、充実した毎日を送ることができる環境が提供されています。

※2026年1月5日現在

※1 出典：帝国データバンク 女性登用に対する企業の意識調査（2025年）

アマラントス シェフドキュイジーヌ 宮島由香里氏 プロフィール

製菓専門学校を卒業後、都内のレストランで約5年間、パティシエールとしてレストランデセールを学ばれた宮島由香里氏。

2007年 丸の内 ミシュラン1つ星「ヌーヴェルエール」のシェフドパティシエールに就任されました。

パティシエとして働きながらフランス料理を学び、2010年同店のスーシェフを兼任し2014年にシェフに。

2016年よりオージー・ラムのPR大使 「ラムバサダー」を兼任されています。

2016年からザ・リッツ・カールトン東京 ミシュラン1つ星獲得の「アジュール フォーティーファイブ」のスーシェフを経て、 2021年10月ミシュラン1つ星「アマラントス」のオープンとともにシェフに就任されました。

プルマン東京田町 エグゼクティブシェフ 福田浩二氏 プロフィール

MLA豪州食肉家畜生産者事業団のオージー・ラムのPR大使 「ラムバサダー」の一員である福田は、ヒルトンプラザ大阪「ハーレークインインターナショナル」で料理人としてのキャリアをスタートさせた福田浩二氏。

1998年にニュージーランドに渡り拠点を海外に移されました。

2006年に帰国し、約5年に渡りルーク・マンガングループの新店舗開業に努め、2011年 より10年間「Salt by Luke Mangan」「 World wine Bar」 のエグゼクティブシェフとしてオーストラリア料理に親しまれています。

2015年、オセアニアコンセプトのレストランのシェフを歴任。

2019年、「プルマン東京田町」のエグゼクティブシェフに就任、館内すべてのアウトレットを統括されています。

国際女性デーを祝う特別なコースと、女性スタッフ考案のカクテルを期間限定で提供。

プルマン東京田町の「ミモザコース 2026 feat. アマラントス 宮島由香里シェフ」は、2026年3月1日より提供開始です！

