”仕事用”と“休日用”はもう分けない。ブリーフィングの新作バックパックは全部入って見た目もスマート

いつでもどこでも場所を選ばず世界中で仕事ができる。これって数十年前では考えられたかったこと。Wi-Fiがつながれば、空の上から陸の僻地と今いる場所に関係なく、いつも通りの作業ができる。だからこそ、たとえば旅行シーンでも仕事と分けることなく同じバッグで過ごせたら、入れ替えもなくいいですよね。

ただそれがゆえに、PCにモバイルバッテリー、ケーブル類とガジェットが日々増えていて、バッグの中が大混乱！ なんて人も多いのでは。ならば、BRIEFING（ブリーフィング）が手がける「MODULEWEAR COLLECTION（モジュールウェア コレクション）」の新作「SQ PACK MW」（5万2800円）と「MULTI SHOULDER M MW」（3万6300円）でスッキリ収納を目指してはいかがでしょう。いずれも、仕事に休日とスタンバイ状態が常に保てる納得の仕上がりなんです。

▲「SQ PACK MW」

「MODULEWEAR COLLECTION」は、バッグが機能を纏うような内外装を取り入れた“スマート収納”がコンセプト。シーンを問わず使える汎用性の高い機能性とデザイン性を融合したラインアップが魅力です。新作のバックパックとショルダーは、ともにブリーフィングらしい無駄のないミニマルなデザインにミリタリー由来の機能美を落とし込んでおり、自然にスタイリングに馴染んでくれます。

「SQ PACK MW」は、機能的なディテールに都会的で洗練された佇まいを併せ持つバックパック。外装はウェビングテープやフロントポケットで、BRIEFINGらしさはありながら、主張しすぎないバランス。スーツやジャケットに合わせても違和感なく馴染み、クリーンな印象を与えられるよう設計されています。

内装は、専用のPC収納やメッシュポケットとガジェット類をスッキリ納め且つ高い視認性を確保。前胴側に内ポケットを置くことで、収納力アップと取り出しのスムーズさを実現。バック内部が整うことで所作まで美しく見えるよう考慮されています。ジップは本体半分までオープン可能。斜めに配するなど、ある程度の重量を考えたうえでの使いやすさを追求。トップ部分にはがっしりとしたハンドル付きで、サイズはW300×H460×D145mm。

▲「MULTI SHOULDER M MW」

続く「MULTI SHOULDER M MW」は、肩掛け、クロスボディ風にと使えるショルダーバッグ。こちらも「SQ PACK MW」同様に、ミリタリーやワークさをポイントに入れながらスタイリッシュで上品な佇まいです。外装にはトレードマーク的なウェビングテープを。そしてポケットを前後に配置、背面ポケットはタブレットなども収納可能です。

内装は日常使いのアイテムを美しく且つきっちり収納できる設計。PC＆タブレットスリーブや、カメラ・小物用の多様なメッシュポケット。さらにはドリンクホルダーも2カ所、着脱式キーホルダーなど抜かりなし。必ず定位置が決まる仕様です。なお、ショルダーベルトのバックルで服を着たまま着脱もできます。サイズはW360×H280×D120mm。

いずれもモデルも耐久性に優れたオリジナル素材・N630×700 コーデュラ エコ エアー ATY リップ COを採用、柔らかで落ち着いた雰囲気。もちろんウォーターリパレント加工を施してあるので急な雨でも安心です。

今回の新作2製品とともに、全25製品が揃った同コレクション。シーンに合わせて自分好みに構成して、仕事と日常、トラベルをシームレスに繋くことができそうですね。

>> BRIEFING

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆軽くて強い“リサイクルコーデュラ”仕様のスノーピーク新作バッグ。自立するのもポイントです

◆WEXLEYの日本限定バッグ2種。ハイスペックな素材とパーツで違いは歴然

◆バイカラーのスーツケースで旅のワクワク感を上げていこう！空港でも見つけやすいよ