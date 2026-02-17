＜旅行したい義母＞ひどい車酔いの子に離島のプランを提案してくる。でも断りづらい事情があって…
車酔いって本当につらいですよね。自分が酔うのもしんどいものですが、車酔いで苦しんでいる子どもを見るのはさらにつらいのではないでしょうか。投稿者さんの娘さんも、かなりの車酔い体質のようです。
『娘は重度の車酔い体質です。それなのに義母が車での旅行にしつこく誘ってきます』
2歳の娘さんは、車に乗って5分ももたずに吐いてしまうほどの車酔い体質。医師からも薬を処方されるほどで、投稿者さんは車移動を必死で避けています。ところが義母はそんな状況を知りながら、旅行に誘ってきました。実は義母は大病を患っており「自分が生きている間にみんなで行きたい」と懇願しているようです。今回指定された行き先はなんと、車移動が必須な離島。投稿者さんは娘さんの苦痛を最優先して断るつもりですが、義母の病気を引き合いに出されると、どうしても罪悪感に苛まれてしまうようです。
娘さんのことを考えずに「みんなで旅行したい」という自分の希望だけを押しつける義母に、ママたちからは非難の声が寄せられました。
『医者から重度と言われてるなら、もう自分たちで対処できるレベルじゃない。義母は自分が旅行したいからって、孫が苦しんでもいいのかね。しかもフェリーって……』
『なんて自分勝手な義母。子どもの嘔吐は本当に見てるだけでつらい。「遠出と孫との交流を切り離して考えろ」と旦那さんから伝えてもらいましょう』
5分の車移動で体調が悪くなってしまう娘さん。その娘さんに対して車とフェリーに乗ることが確定している旅行に参加させようとするのは、あまりにも酷だと考えられたようです。旅行が悪いわけではなく、そのプランの内容があまりにも独りよがりだとジャッジされたのでしょう。
『私も子どものころは5分で胃がひっくり返ってた。あの苦しさ、経験ないのかね？ 旅行中に子どもが吐き続けても平気な祖父母なんて人でなしだよ』
『幼いころから車酔いがひどいのに、家族が「車で遠出」にこだわるタイプだったので、嫌な思い出しかありません。最古の記憶は2歳ごろ。その年でも嫌な記憶として残りますよ』
実際に「自分が車酔いするタイプの子どもだった」と話すママたちからも、怒りのコメントが集まりました。「胃がひっくり返る」なんて、文字を読んだだけでも胃のあたりがきゅーっと苦しくなりそうです。経験者のママたちは車酔いのつらさがわかっているからこそ、義母の行動により腹が立つのでしょう。「あの苦しさを2歳の子に押しつけるなんてありえない」と考えてしまうのも無理はありません。
「大病を患っている」とはいえ……
投稿者さんを特に苦しめているのは、義母が「大病」という、反論しづらい重い事情を盾にしていることでしょう。「生きている間に」「思い出づくり」と言われると、拒否することに罪悪感を抱いてしまう投稿者さんは、優しいお嫁さんなのですね。しかしママたちの視点は冷静でした。
『義母は「大病を患う可哀想な私の希望を叶えてね」っていう欲求だけを振りかざして、周りが見えてない。もし無理やり連れて行って負の感情が残ったら、一生忘れないよ』
『自分の希望を満たすためのツールのようだね。もうすぐ消える命ならば、血のつながりのある小さな命のほうを大事にするくらいの祖母心はないのかなぁ』
『もはや大病と言えばなんでも叶うと思ってる。それだけ周りが甘やかした結果。わが子まで巻き込まれたらたまったもんじゃない』
ママたちの「娘を優先するべき」という言葉に、親としての優先順位のすべてが詰まっているかのようです。大病を患っていることは確かに気の毒ですが、だからといって他人の健康や平穏を奪う権利はありません。無理に連れて行って体調を崩してしまえば、娘さんは「おばあちゃんと会う＝苦しい思いをする」と学習して、結果として義母が望むような温かい交流は不可能になるでしょう。本当の親孝行とは病気の人のワガママをすべて聞くことではなく、お互いが笑顔でいられる範囲を探ることのはずです。
無理はしない！旦那さんに親孝行してもらおう
では実際に、どう断れば波風を立てずにすむのでしょうか。ママたちからは「旦那さんに協力してもらう」というアイデアが出されました。
『あまりにも遠い離島などは旦那だけで参加してもらったら？ さすがに気分が悪いまま帰れない距離は子どもが可哀想』
『どうしても行きたいと言うなら旦那さんだけ行ってもらう。旦那さんから「母さんと2人で旅行してみたかった」とうまいこと言ってもらってさ』
具体的な逃げ道の作り方が提案されましたね。ポイントは投稿者さんとお子さんは参加せず、旦那さんに「親孝行」してもらうことです。義母も実の息子から「2人で旅行してみたかったんだ」と言われたら、悪い気はしないでしょう。
さて投稿者さんはさっそく旦那さんに相談をしてみたようです。すると……？
『旦那に正直に伝えると「当たり前！ ちゃんと断るよ！」と、もともと断る気でいてくれたみたいです。今後は車酔いが落ち着くまでは電車で移動できる範囲で、と夫婦で約束しました！』
なんと旦那さんは、最初から断るつもりだったのだそう。旦那さんも娘さんの車酔いを間近で見ているからこそ、今回の決断に至ったのでしょう。これで投稿者さんも一安心ですね。
もし今度も「大病を患っている義母に冷たくしていいの？」と迷ったときは、思い出してください。投稿者さんが守るべきは、他の人を巻き込んだ義母の希望ではなく、娘さんの健やかな成長であるはずです。離島に行かなくても、車やフェリーに乗らなくても、電車で行ける場所や近所の公園で一緒に笑い合うことが、2歳の娘さんにとっては最高の思い出になるはずです。