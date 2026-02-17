¡Ú¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÂçË½Íî¤Î¿¿Áê¡ÛÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬°Å¹æ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤«
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÆü¤Ï¼Â¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Êº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÀìÌçµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¶µÍÜ¡×¤À¡£
¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¸¦µæ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂçºåÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÆ£°æ·¼Í´»á¤¬¡¢ÊªÍý³Ø¡¢¾ðÊó²Ê³Ø¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤ÄÌÌÇò¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢Æ£°æ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È°Å¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼Â¸½¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óË½Íî¡©
¡½¡½ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È°Å¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬Ìµ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
Æ£°æ·¼Í´»á¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£°æ¡Ë¡§2019Ç¯¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¤¬¡ÖÎÌ»ÒÄ¶±Û¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬Ë½Íî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
53ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤Î¾ðÊó¤Î´ðËÜÃ±°Ì¡Ë¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦È¯É½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Å¹æ¤¬²òÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¤¬Ìµ²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬Ë½Íî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤Ï·×»»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤ò¹âÂ®¤Ç²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤Ï¡¢·å¿ô¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇúÈ¯Åª¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Å¹æ²½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤ò¹âÂ®¤Ë²ò¤¯¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¿ô¤Ï100¤ä200¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡ÖÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤ò²ò¤¯¤Ë¤Ï100ËüÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
Æ£°æ¡§¤¤¤º¤ì100ËüÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¢¤È10Ç¯¤Ï¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÀÎÁ°¤Ï¡Ö¤¢¤È50Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÊÊâ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤¢¤È10Ç¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤â²ò¤±¤Ê¤¤°Å¹æ
¡½¡½¤¢¤È10Ç¯¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï°Å¹æ¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£°æ¡§10Ç¯¸å¤Ë²ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¹ñ²È´Ö¤ÎÈëÌ©¤ÎÄÌ¿®¤¬²òÆÉ¤µ¤ì¤Æ¡Ö10Ç¯Á°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£°Å¹æ¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤â°ÂÁ´¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤â²ò¤±¤Ê¤¤°ÂÁ´¤Ê°Å¹æ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤ë¤Èº£¤Î°Å¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡ÊNIST¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â²òÆÉ¤¬Æñ¤·¤¤¡ÖÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ¡×¤ÎÉ¸½àÊý¼°¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡ÖÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Å¹æÊý¼°¤Ï¡¢ÀÎ¡¢ÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÁÇ°ø¿ôÊ¬²ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ê¤é²ò¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤¿¤±¤ì¤É²ò¤±¤º¤ËÃÇÇ°¤·¤¿ÌäÂê¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç²ò¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â²ò¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£°æ¡§¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ò¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ï¼¨¤»¤Æ¤â¡¢¡Ö²ò¤±¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤äÅ·ºÍ¤¿¤Á¤¬¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤â²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×°Å¹æÊý¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ¤â¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤¤Å·ºÍ¤¬²ò¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¾ðÊó½èÍý¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢½â¤Ç¤â¤¢¤êÌ·¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
·×»»Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦Ì·¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë½â¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¾ðÊó¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¡Ë