¡Ú¿©¤Ù¤ëJAPANÈþÌ£¥¢¥ïー¥É¡Û¤Î¿·ÉôÌç¡Ö¥·¥§¥Õ¤¬Áª¤ÖÈþ¼ò¥¢¥ïー¥É2026¡×¤Çµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¼ò
ÎÁÍý¿Í¤Î¸Þ´¶¤È·Ð¸³¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë――¡£ÏÂ¿©¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢Ãæ²Ú¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÆüËÜ¼ò¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö¥·¥§¥Õ¤¬Áª¤ÖÈþ¼ò¥¢¥ïー¥É2026¡×¤¬¡¢¡Ú¿©¤Ù¤ëJAPAN ÈþÌ£¥¢¥ïー¥É¡ÛÆâ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ£¶Ì¾¤¬¿³ºº°Ñ°÷¤È¤Ê¤êºÎÅÀ¡¢ÀèÆü¡¢¤½¤Î¼õ¾Þ¼ò¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¼ò¶È³¦½é¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤Ë¤è¤ë½ÏÀ®¼ò¤â»°¤ÄÀ±¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Î¡È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°»ëÅÀ¡É¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¿·¥¢¥ïー¥É
¡Ö¥·¥§¥Õ¤¬Áª¤ÖÈþ¼ò¡ÊÆüËÜ¼ò¡ËÉôÌç¡×¼ø¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò
ÆüËÜ¼ò¤ÎÉ¾²Á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹á¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤äÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ÀºÊÆÊâ¹ç¤ä¾úÂ¤µ»½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ¥¢¥ïー¥É¤¬·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¡£
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Î»³²¼½Õ¹¬¥·¥§¥Õ¤È¥¢¥ïー¥É¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¿³ºº¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÌÃÊÁ¤äÂ¢¸µ¤Î¾ðÊó¤òÉú¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤ÏÏÂ¿©¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢Ãæ²Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥Õ6Ì¾¡£¡ÖHAL YAMASHITA¡×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤Î»³²¼½Õ¹¬»á¤ò¿³ºº°÷Ä¹¤Ë¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¼ÂºÝ¤ËÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢»À¤Î¼Á¡¢Í¾±¤¤ÎÄ¹¤µ¡¢²¹ÅÙÂÓ¤ä¥°¥é¥¹¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¿³ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©Á°¼ò¡×¡Ö¿©Ãæ¼ò¡×¡Ö¿©¸å¼ò¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥óÊÌ¤Î»ëÅÀ¤â²ÃÌ£¡£Ã±ÂÎ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦µ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¼ÂÌ³¤Ë¶á¤¤´ÑÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î»°¤ÄÀ±¤Ë¡¢³ÆÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆÃÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËÜ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ¤òÌ£¤ï¤¦♡¥Ð¥¿ー¥¹¥Æ¥¤¥Ä by¶ä¤Î¤Ö¤É¤¦¤Îçõ¥µ¥ó¥É
¡ÈÎÁÍý¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë4ÌÃÊÁ
¿³ºº°÷¤ÎÉÚß·¹À°ì»á¤¬ÏÂ¿©ÉôÌç¤òÈ¯É½¡£»°¤ÄÀ±¤Ë¡Ö¡ºÄ¥Äá ½ã ½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¡ÚÏÂ¿©ÉôÌç¡Û»°¤ÄÀ±
¡ÈÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦Èþ³Ø¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿°ïÉÊ¡Ö¡ºÄ¥Äá ½ã ½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¡ÊµÜÈø¼òÂ¤¡¢¿·³ã¸©¡Ë
Á¡ºÙ¤ÊÊÆ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÈ÷¤¨¤¿½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð½Á¤Î±ü¹Ô¤¡¢µ¨Àá¤Îµû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢»³ºÚ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈùºÙ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Àß·×¤Î¤ª¼ò¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¤·¤«¤·Â¸ºß´¶¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Â¢¤Î¡Ö¡ºÄ¥Äá Âç¶ã¾ú¡¡¶â¥é¥Ù¥ë¡×¤È¡Ö¡ºÄ¥Äá ½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡¡RED LABEL¡×¤Ï¡¢Ãæ²ÚÉôÌç¤ÇÆó¤ÄÀ±¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÏÂ¿©¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¾ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¼ò¡£¡Ö¤è¤·Í¸¡×ÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÉÚß·»á¤Ï¡Ö¡Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡Ë¹Ã²µ¡¢ÉÕ¤±Æñ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÎÅÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÏÂ¿©°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢Ãæ²Ú¤Ê¤É¤Ë¤âÆüËÜ¼ò¤¬¹ç¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÅç¹§¥·¥§¥Õ¤¬Àä»¿¤·¤¿¡Ö´ä¤Î°æ i240 ½ãÊÆ¶ã¾ú ¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×
¡¦¡Ú¥Õ¥ì¥ó¥ÁÉôÌç¡Û»°¤ÄÀ±
¡È»À¤¬Æ³¤¯Í¾±¤¡É¤ÇÎÁÍý¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡Ö´ä¤Î°æ i240 ½ãÊÆ¶ã¾ú ¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¡Ê´äÀ¥¼òÂ¤¡¢ÀéÍÕ¸©¡Ë
´äÀ¥¼òÂ¤¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¹ÅÅÙ240ÅÙ¤ÎÄ¶¹Å¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¼òÂ¢¡£»ÀÌ£¤È¶ì¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥¿ー¤ä¥¯¥êー¥à¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥½ー¥¹¤ä¡¢ÆùÎÁÍý¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¸ýÃæ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î°ì»®¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ª¼ò¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤âÆó¤ÄÀ±¤ò¡¢Ãæ²ÚÉôÌç¤Ç¤â°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ö¥é¡¦¥í¥·¥§¥ë¡×ÁíÎÁÍýÄ¹¤ÎÀîÅç¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ö»ÀÌ£¤È¶ì¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÎÉ¡¤ËÈ´¤±¤ëÉ÷Ì£¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓÍ´»Ê¥·¥§¥Õ¤¬Àä»¿¤·¤¿¡Ö°ì¥ÎÂ¢ £Í£á£ä£å£î£á¡×¡¡
¡¦¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÉôÌç¡Û»°¤ÄÀ±
¡È½ÏÀ®¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡É¤Ç¹¤¬¤ëÈþ¿©¤Î¿·¶ÃÏ¡Ö°ì¥ÎÂ¢ £Í£á£ä£å£î£á¡×(°ì¥ÎÂ¢¡¢µÜ¾ë¸©)
À¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Þ¥Ç¥¤¥é¥ï¥¤¥ó¡×¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À½Ë¡¤Î½ÏÀ®¼ò¡£ÃÏ¸µ¡¦ÌÄ»Ò²¹Àô¤Î²¹ÀôÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾ì½ê¤Ë½ÏÀ®½ê¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÄ¹´ü²ÃÇ®¤·¤Ê¤¬¤é½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¼ò¶È³¦½é¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀ½Ë¡¡£
°ì¸ý´Þ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥«¥é¥á¥ë´¶¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£Í¥Èþ¤Êàèàá¿§¤Ç¡¢Ç»½æ¤Ç¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤Þ¤ß¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª¼ò¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦Ãæ²Ú¡¦ÏÂ¿©¤ÎÉôÌç¤Ç¤â°ì¤ÄÀ±¤ò¼õ¾Þ¡£
Ô¢ºÝ¥°¥ëー¥×¥ì¥¹¥È¥é¥óÅý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥°¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Þ½½ÍòÈþ¹¬¥·¥§¥Õ¤¬Àä»¿¤·¤¿¡Ö½Ð±©ºù µ®¾ú¼ò MATURED¡×
¡¦¡ÚÃæ²ÚÉôÌç¡Û»°¤ÄÀ±
¡È´ÅÈþ¤Ê¥³¥¯¡É¤¬Ç»¸ü¤ÊÃæ²Ú¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö½Ð±©ºù µ®¾ú¼ò MATURED¡×¡Ê½Ð±©ºù¼òÂ¤¡¢»³·Á¸©¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Èµ®¾ú¼ò¡Ê¤¤¸¤ç¤¦¤·¤å¡Ë¡È¤È¤Ï¡¢»Å¹þ¿å¤Î°ìÉô¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÆüËÜ¼ò¤ËÂå¤¨¤Æ¾ú¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î¤³¤È¡£ËªÌª¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¡¢Â¢¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë½ÏÀ®¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿´Å¸ý½ÏÀ®¼ò¡£¹á¿ÉÎÁ¤äÇ»¸ü¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÌ£¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¡£
Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÈþ¸×¡×¤Î¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¡Ê¤³¤Î¤ª¼ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ë¤³¤ó¤ÊÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿～¤¤¡ª¡ª¤È»×¤ï¤»¤¿¤ª¼ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ª¼ò¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÉôÌç¤Ç¤â°ì¤ÄÀ±¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¤ÄÀ±¤È°ì¤ÄÀ±¤Ëµ±¤¤¤¿¼õ¾Þ¼ò¤Î¥ê¥¹¥È¡£¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¤ª¼ò¤Î¤¦¤Á¾å°Ì33¡ó¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ
¤Þ¤¿ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤âÀßÃÖ¡£³¤³°»Ô¾ì¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿È¯¿®ÎÏ¡¢¥¹¥Èー¥êーÀ¡¢»ë³ÐÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤â½ÅÍ×¤ÊÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÆüËÜ¼ò¤â¤Þ¤¿¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¾Þ¼ò¥ê¥¹¥È¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥§¥Õ¤¬Áª¤ÖÈþ¼ò¥¢¥ïー¥É2026¼õ¾Þ¼òÈ¯É½¡×¤Ç¤¼¤Ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
º¸¡§¿³ºº°÷¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÅìµþ¥Ù¥¤ ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¸¥ê¥ª¥ó¡×ÎÁÍýÄ¹¤Î°¤ÉôÍÎÊ¿»á¡¢±¦¡§Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÅçÅÄÎ§»Ò¤µ¤ó
ÆüËÜ¼ò¤Ï²¹ÅÙ¡¢»þ´Ö¡¢ÎÁÍý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤À¤«¤é¥ï¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖÃæ²Ú¤À¤«¤é¥Óー¥ë¤ä¾Ò¶½¼ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ËÌ£¤ï¤¦¤ª¼ò¤Ï³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¼õ¾Þ¼ò¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ¼ò¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Ã¤ÈÁÛÁü°Ê¾å¤Î¿·¤·¤¤Èþ¿©¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£