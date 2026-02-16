¡ÖÎø°¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ä¤¹»Ò¤¬Í£°ì¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¡È°Õ³°¤Ê¡ÉÃËÀ¤È¡¢ÃçÎÉ¤·¡¦½ÂÃ«Æäºé¤È¤Î¡ÈÊ¿ÏÂ»þ´Ö¡É
¡¡¸µ¡¦¼«±Ò´±·Ý¿Í¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ä¤¹»Ò¡£¸½ºß¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¤ÊÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ä¤¹»Ò¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡¢¤½¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤¹»ÒÎ®¤Î¡È¤æ¤ë¥á¥½¥Ã¥É¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ªÆÉ¤á¤Ð¿´²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ëÃø½ñ
¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë
¡¡ÀèÇÚ·Ý¿ÍÁê¼ê¤Ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½¤¤±ÕÂÎ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÄ©¤à¤ä¤¹»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢Á°¸þ¤¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤Í«Ýµ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡È¤¢¤È¤ÏÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡É¤È»×¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ1Ê¬Á°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡Èº£Æü¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£Æü¡¹µÛ¼ý¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ï¥È¡¼¥¯°Ê³°¤ÎÉ½¸½¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÌ¡²è¤ä³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¨ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤âÍ½È÷¼«±Ò´±¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÊ¬Ìî¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Â¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢µÛ¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡ÈÆ°¤¯Ç¯¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡³èÆ°Åª¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¡¢½ÂÃ«Æäºé¤È¤Ï²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¶¡¦Ê¿ÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¶âÂôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬Ä«»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÎ¢¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤À¤±¤É¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤¬°Â¤é¤®¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡1·î30Æü¤Ë¡¢¼«¿È½é¤ÎÃø½ñ¡Ø·¤²¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ù¤³¤Ù ¤Ï¤¤¡Á¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤ä¤¹»Ò¡£¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ñÀÒ¤Ë´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¼èºàÃæ¤â¼ê¸µ¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Í£°ì¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÃËÀ¤Ï
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤òÈ¯¸«¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤âËÜ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÜ²°¤µ¤ó¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡È¤æ¤ë¥á¥½¥Ã¥É¡É¤¬¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á¡£¡È¿©´ï¤Ï»æ»®¤È»æ¥³¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤¡É¡¢¡È¿´¤Î¥Þ¥À¥à¤òÈ¯Æ°¡É¤Ê¤É¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¤¯¤ë¥ï¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤¬ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡È·¤²¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ù¤³¤Ù¡É¤À¤È¤«¡£
¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤º·¤²¼¤ò¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡£·¤²¼¤ÎÊÁ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¿¤¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢´¥¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤µ¤Ã¤È1¤Ä¤ÎÃª¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´Å¤ä¤«¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤¹»Ò¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜ½ñ¡£·ä´Ö»þ´Ö¤ËÆÉ¤á¤ëËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÉ¤ó¤À¤éµ¤³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡Á¡×
ºÇ¶á¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ï¡©
¡¡¤â¤¦27ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÎø°¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Ì¡²è¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤È¤«¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤¯ÃËÀ¤â¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¥³¥¦¥áÂÀÉ×¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹!