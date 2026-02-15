2月13日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして出演。

開催中のミラノ・コルティナ五輪にちなみ、各競技の意外な常識について語り合った。

【映像】「勝ったチームは負けたチームに酒を1杯おごる」カーリングの独特な文化「めっちゃ仲良くなれそう」

「カーリングには、こういう文化があるんです。勝ったチームは、負けたチームにお酒を1杯おごる」と明かした山口。

オリンピックにはさすがにないものの、通常のツアー大会ではカーリング場の2階などにスポーツバーが併設されていることが多いという。試合後は、そこで両チームが酒席を楽しむそうだ。

「試合が終わったらノーサイド」と山口が語ると、MCの近藤千尋は「男気ありますね。めっちゃ仲良くなれそう」と感心した。

しかし、話が盛り上がると1杯では終わらないのが常であり、「結局2杯目は負けたチームが勝ったチームにおごってくれます」と山口は笑いながら語った。

一方、フィギュアスケート界の交流について織田は、「試合が終わったら“バンケット”っていってパーティーがある」と明かす。選手たちは正装して参加し、海外選手との写真撮影や食事を楽しむという。

「高橋大輔さんはバンケットをすごく楽しむ人。まずウェルカムドリンクでシャンパン2杯ぐらい飲んで、ダンスタイムみたいなのがあるんですけど、そこで踊り狂ってましたね」と回想。

意外なエピソードにスタジオは盛り上がり、「スケート靴を履きながら？」と近藤が質問すると、織田は「違います（笑）。普通のパーティー会場みたいなところなので、氷はないんです」と笑いながら否定していた。