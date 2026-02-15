ジャンポケ太田博久＆近藤千尋夫妻、腕組み・頬プニ…ラブラブオーラ全開ランウェイ「ラヴィット！」ポーズも【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と、タレントでモデルの近藤千尋が2月15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】人気タレント夫妻、腕組みでラブラブランウェイ
シャツにグレーのパンツ姿の太田と、淡いブルーのワンピース姿の近藤は、腕を組んでステージに登場。手を振ったり投げキスをしたりしながらランウェイを歩き、トップではTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）のポーズを披露した。サイドでも太田の頬を近藤がプニっとつねるなど、終始ラブラブオーラ全開のウォーキングとなった。
ともに絞りが施された衣装での登場となり、近藤は「リンクコーデで嬉しいです」と笑顔。太田は「なんせ慣れないもので、介護くらい僕の腕を引っ張りながら奥さんが」「笑顔のまんま僕を引っ張っていくから流石だなと」と、モデルとしての近藤の姿を絶賛した。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
◆ジャンポケ太田＆近藤千尋夫妻、ラブラブオーラ全開ランウェイ
◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「TSUMUGU：Design the Next」
