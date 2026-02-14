◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ ▽第２節 藤枝２―０松本（１４日・藤枝総合）

今季就任した元日本代表の槙野智章監督（３８）率いるＪ２藤枝が、Ｊ３松本山雅に２―０で快勝し、公式戦２戦目で初勝利を飾った。後半１５分、新加入のＦＷ菊井悠介（２６）が、フリーキックで古巣相手に先制点を奪取。同３１分にはＰＫを冷静に沈め、リードを２点に広げた。守備陣も最後まで集中を切らさず、無失点で試合を締めくくった。

―試合を振り返って

「開幕戦後、下から戦える選手を育てながらチームを作る必要があると考え、スタメンを５人変更して臨みました。開幕戦では攻撃や一つのボールに対する動き、頭を使ったランニングの質が不足していました。今週の練習で改善し、結果として攻撃でいいシーンが多く作れました。我々が目指す攻撃的なサッカーが出せたと思います」

―後半１５分に菊井悠介が先制点を決めてから、攻撃の連係はどう変わりましたか？

「１点をこじ開けるまでは時間がかかると思いましたが、相手が疲れたタイミングでスペースをうまく使えました。今季は１点取った後も守りに入らず、さらに２点、３点目を取りに行く姿勢を選手に求めています。選手たちはそれを全うしてくれました。ただ前半からもっと長く続けられれば、より良い時間帯を作れたと思います」

―公式戦初勝利

「ほっとしています。ただ、この結果に満足せず、監督として幅を広げていく必要があります。今季のスローガン『一体感＋１』の通り、選手たちが戦う中で＋αとして圧力をかけられる存在になりたいです」

―勝利後にゴール裏で“わっしょいポーズ”をしていた

「お祭り男と言われる中で、発言やジェスチャーで空気を変えられればと思っています。試合中に空気を変えられる監督でありたいです。このポーズは、クラブ加入時にサポーターと事前にミーティングを行い、応援や雰囲気づくりについて話し合った中で実現できた一つの形です」

―前節（岐阜戦０●２）からはどのように修正したか？

「ダメなところは本人に伝え、チームミーティングでも共有しました。映像を見せたり、現役時代の自分のプレーを見せたりして、個別に課題を整理しました。この１週間で大きく変わったので良かったと思います」

―開幕からホーム３連戦。次の甲府戦ではどんなサッカーを見せたいか？

「今日の勝利で満足せず、これを基準にもっと相手に怖さを与えられるチームにしていきたいです」

―古巣相手に２得点の菊井選手について

「菊井はお世話になったクラブで堂々とプレーしてくれました。試合前には選手全員に『菊井をサポートしてほしい』と伝えました。古巣との対戦にはプレッシャーや葛藤がありますが、彼はその中でしっかり戦い、ボールに繋げるプレーも多く見せてくれました。非常にメンタリティが強い選手です」

―後半７分にイエローをもらった場面について

「カードをもらったのは空気を変えるためです。スタジアムの中で流れを変える意味で、少しレフェリーに熱く言う必要がありました。チームには迷惑をかけましたが、流れを前進させる効果はあったと思います。もちろん、もらいすぎないようにします。選手たちから止められました。選手の方が、よっぽど大人です（笑）」

―２試合目で初勝利、思い描いたイメージ通りになったのか

「まだ波に乗れているという感覚はないですし、この勝利の中でもやらなきくちゃいけないことはたくさんあると思います。選手たちには伝えましたが、ただやっぱり一つの勝利をキッカケに、チームに足りない勝者のメンタリティを受け付けていかなければいけない。それは自分がたくさんこれまでタイトルを取ってきて、勝利を知る監督として、伝えていきたい。できれば開幕戦で勝ちたかったですけれど、そこから引きずらなかった。やっぱりいいチームというのはその負けから学んで変われたチームだと思います」