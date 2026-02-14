「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）

侍ジャパンのアドバイザーとして強化合宿初日を迎えたダルビッシュ有投手。ウオーミングアップ後、その人柄がにじんだシーンがあった。

松井秀喜氏が選手たちを前に約２分間、激励の言葉を送った。終了後に円陣がほどけると、ダルビッシュは松井氏の前に出向いて深々と一礼。松井氏も足を止めて思わず穏やかな表情を浮かべた。

「ごあいさつさせていただきましたけど、自分が子供のころからすごく応援していた選手でしたし。お会いできてうれしかったです」と語ったダルビッシュ。松井氏も「本当に十何年ぶりにお会いしましたので。お会いできてよかったですね」と振り返った。

ダルビッシュは前回２０２３年の侍ジャパン宮崎合宿で、日本人メジャーリーガーのパイオニアである野茂英雄氏にも深々とあいさつし、言葉を交わす場面もあった。その際、手を前に組み、直立不動でレジェンドの言葉に耳を傾ける姿がファンの好感を呼んでいた。

前回とは違い、アドバイザーとしての立場で参加する今回のキャンプ。「すごく早く終わったなという感じ。慣れないことですし、選手としてやることが少ないので。キャッチボールとかもなく見ているだけなので」と語り、「あまり出しゃばらないように」と話していた。