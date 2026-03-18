19日のジャイアンツ戦で登板へファン歓喜の情報だ。ドジャースの大谷翔平投手が、18日（日本時間19日）に行われるジャイアンツとのオープン戦で登板することが決まった。地元メディア「ドジャース・ネーション」などが速報すると、二刀流スターの久々のマウンドにファンが即座に反応。「オオタニが明日投げるぞ！」「うおお」と期待の声が挙がっている。同メディアがデーブ・ロバーツ監督の取材対応からの情報を投稿。「ショウ