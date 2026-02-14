©2026「君が最後に遺した歌」製作委員会

生見愛瑠が映画『君が最後に遺した歌』劇中で演じるアーティスト「Ayane」が歌う、劇中曲「春の人」のミュージックビデオが公開となった。

「Wings」に続くMV第2弾を飾った「春の人」は、もう取り戻すことのできない「あの頃」を振り返り、会えなくなった春人への想いを、胸に迫る切なさで綴った楽曲。疾走感あふれるサウンドとポジティブな歌詞、最高の笑顔で歌い上げた「Wings」とは対照的に、「春の人」は心揺さぶるラブバラードになっている。

ミュージックビデオは、三木孝浩監督自らがディレクションし、２種類のパターンを制作。春人と綾音が過ごした学校、部室などの思い出の情景と劇中のライブシーンをコラージュさせ、美しい作品世界を表現している。一筋の涙を流しながら歌う「Ayane」の切ない姿にも注目だ。

劇中、綾音が「春の人」を歌うライブ。ステージ上で「春の人」を歌い上げる綾音の場面写真に加えて、そんな綾音が曲に込めた想いを客席で受け止める、道枝駿佑演じる春人の場面写真も解禁となった。

この楽曲について春人を演じた道枝は、「ライブ会場でこの歌声を聴くシーンで初めて聴いて、ドライ（リハーサル）の時点で、グッときてしまって。ファーストリアクションを撮るために、リハーサルでは冒頭しか聴かずに、三木監督に『もう本番でいいよね』と言っていただきました。本番で『春の人』を聴きながら、春人として今まで撮影したシーンなどを思い出して、自然と涙が出てきました」と撮影時の心境を述べている。綾音を演じた生見も、「『春の人』を歌ったシーンはすごく鮮明に覚えています。歌詞に２人のストーリーが映し出されていて、綾音の純粋無垢な気持ちが刺さりました。綾音としても、この歌がずっと心に残っています。」と語り、道枝と生見にとって、役を越えて特に思い入れの強い楽曲になっていることを明かした。

新作映画『君が最後に遺した歌』（通称：君歌（きみうた））は、2026年3月20日(金・祝)に公開される。