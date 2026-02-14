ド軍左腕ベシアが愛娘との“死別”を語る　春季トレーニング地で漏らした心境「共に過ごせた時間はあまりにも短すぎた」

鉄腕リリーバーとしてドジャースで奮闘してきたベシア(C)Getty Images

名左腕は困難を乗り越えようとしている。現地時間2月13日、米アリゾナ州グレーンデールで行われているスプリングトレーニングに臨んでいるドジャースのアレックス・ベシアは、生まれて間もない長女が亡くなったことを改めて語った。

突然の出来事だった。大激闘となったブルージェイズとのワールドシリーズの直前の10月23日にベシアは「極めて個人的な家族の事情」によりチームから離脱。そして、11月7日にSNSを通じて長女との死別を明かしていた。

自分自身はもちろん、家族にとっても、あまりに受け入れがたい娘の死。それでもオフにトレーニングを再開させ、スプリングトレーニングに舞い戻ったベシアは、13日に報道陣の前に登場。米メディア『Dodgers Nation』など複数メディアの前でスマホを片手に6分間のスピーチを行った。

「この出来事から学んだ教訓は、人生は一瞬で変わるということ」

そう切り出した29歳は、こう続けている。

「僕らにとっては、たった10分で全てが変わった。スターリング・ソルは世界で一番美しい女の子だった。私たちは彼女を抱きしめ、おむつを替え、絵本を読み聞かせ、愛することができた。共に過ごせた時間はあまりにも短すぎた……娘を家に連れて帰れないと覚悟はしていなかったが、私たちは、今も毎日彼女を胸に抱き続けている」