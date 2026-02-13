俳優・舘ひろし主演の映画『免許返納!?』（6月公開）の公式Xが、出演者の“免許証風の画像”を公開。

その1人、元乃木坂46の西野七瀬のビジュアルが話題となっている。

「同作は、順風満帆な俳優人生を歩んできた高齢の映画スターが、免許返納騒動に巻き込まれる姿を描いたコメディ作品です。

西野さんは、舘さん演じる映画スター・南条弘のマネージャー・川奈舞役で出演します」（芸能記者）

そんな西野は2月12日に公開された画像で、丸メガネに黒髪のミディアムヘア、グレー系チェックのジャケット姿で写真におさまっていた。

これを見たXユーザーからはは、

《可愛すぎるだろ》

《メガネをしているなぁちゃんもかわいいですね》

と絶賛の声が相次いだ。

さらに注目を集めているのが、画像内に散りばめられた“数字”だという。

「有効期限の欄には映画の公開日と同じ『2026年（令和8年）6月19日まで有効』と記載。交付番号にも公開日を示す『619』のほか、西野さんの誕生日である5月25日の『525』、さらに乃木坂46を意味する『46』も含まれています。

加えて、運転者区分が『優良』ではなく『優秀』となっているなど、遊び心にあふれた仕様になっています」（同前）

そんな西野は2024年3月、俳優・山田裕貴と電撃結婚したことが話題となったが、“妻”となってからも仕事は絶好調だ。芸能プロ関係者が語る。

「西野さんは現在放送中のTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』で、志田未来さん演じる主人公の親友役として出演しています。

また昨年は映画『君の忘れ方』でヒロインを務め、高橋文哉さんとのW主演映画『少年と犬』も話題となりましたよね。今年は『免許返納!?』に加え、3月公開の映画『90メートル』のほうでは“ケアマネージャー”役を演じるなど、出演作が途絶えません」

一方、夫の山田も快進撃が止まらない。

「2月10日、山田さんは4月期の日曜劇場『GIFT』（TBS系）への出演が発表されました。昨年は映画『爆弾』など3本で主演を務めるなど、映画界でも存在感を示しています。昨年12月放送の『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）では、若き日の明石家さんまを熱演し話題を集めました」（前出・芸能プロ関係者）

そんな山田は以前、同業者として西野と一緒に台本を読み合い、演技について相談し合うと話していた。今回公開された“免許証写真”に写る彼女の穏やかな笑顔からは、そんな充実した日々が容易に見て取れる。作品への期待とともに、夫婦のこれからも注目が集まりそうだ。