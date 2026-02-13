はんにゃ金田、山梨への移住を報告 “奇想天外”な移住理由にファン仰天「嘘でしょ??破天荒すぎる」「ぶっ飛んでた！」「理解ある奥さんで良かったですね」
お笑いコンビ・はんにゃ.の金田哲が13日、自身のインスタグラムを更新。山梨へ移住したことを報告し、“予想外”な移住理由を明かした。
【写真】「破天荒すぎる」東京とサヨナラ…“予想外”の理由での山梨移住を報告したはんにゃ金田
投稿でははじめに「お陰様で無事に40歳を迎えることが出来ました」と6日に40歳の誕生日を迎えたことを報告した金田。「いつも沢山のお祝いのお言葉を頂き、本当にありがとうございます」と感謝を述べると、「突然ではありますが、山梨に移住しました」と伝えた。
移住の理由は「『プリンセス天功埋蔵金』です」と話し、「詳しくはYouTubeはんにゃ金田SHOWにて」としている。
金田は1月17日に自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、山梨にマイホームを購入したことを報告しており、埋蔵金目当ての移住理由に「本気です」と話していた。
動画のコメント欄には、「え？嘘でしょ??破天荒すぎる」「今山梨に住んでんの!?」「東京と2拠点生活じゃなくて、山梨1拠点に!?」「久しぶりの投稿と思ったら、ぶっ飛んでた！」「やりたいことのために移住を決断するのすごくカッコイイと思います!!」「おめでとうございます 理解ある奥さんで良かったですね」「マイホーム購入おめでとうございます！」などの声が寄せられている。
