¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¡Ö¤À¤¤¤Ö¼÷Ì¿¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Æ£ÎÉÀ®¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
º´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤Ç¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¡£
¢£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î
¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¤ÃÎ¿É¤µ¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹¬¤»¤òÄÖ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î²Î¤È¥Ô¥¢¥Î¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊÔÀ®¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤·¡¢°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè640²ó¤Ï¡¢2·î13Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
¢£¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥³¥á¥ó¥È
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È OFFICIAL SITE
https://www.humberthumbert.net/