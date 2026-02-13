NHKは13日、女優石橋静河（31）がヒロインを務める2026度後期連続テレビ小説「ブラッサム」の新たな出演者12人を発表。ヒロインの父として、渡部篤郎（57）が朝ドラ初出演を果たす。

昨年5月に制作発表、主演会見が行われた同作。出演者発表第2弾となる今回は、主人公の家族、舞台となる山口県岩国の人々を演じるキャストが明らかになった。

父役に決まった渡部は「オファーを受けた時は、素直にうれしかった」とコメント。「40年近く俳優をやってきて、まさかの初の朝ドラ。そしてヒロインの父親役。ようやくご縁をいただけたのだなという思いです」と言葉を寄せた。

山口県岩国を舞台に描かれ、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。小説を書きたいという幼き日の夢を諦めず、故郷の山口・岩国を飛び出し魅力的な人々との出会いによって、夢を手繰り寄せ、大正・昭和の激動の時代へと突き進む、パワフルでチャーミングな小説家・葉野珠を石橋が演じる。

渡部は、岩国でも有数の蔵元「葉野酒造」の長男にもかかわらず実家を継がず暮らし、娘・珠をはじめ家族へのしつけに厳しい葉野清治を演じる。「脚本に描かれたものをきちんと演じることに集中し、皆さまのご期待に添えられるよう精いっぱい努めたい」と意気込んだ。

また、ヒロインの継母・葉野リョウ役に国仲涼子。岩国の人々として幼なじみの岩田梅役に松本穂乃香、梅の父に八嶋智人、梅の母に楠見薫が決定。他にも木竜麻生、華優希、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地の出演が発表された。今秋放送スタート。