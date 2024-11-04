菜々緒（36）が主演を務める放送中の深夜ドラマ『無能の鷹』（テレビ朝日系）の第4話が11月1日に放送された。この回では、菜々緒演じる鷹野の上司である雉谷耕太（工藤阿須加）が、“重め”な恋人まみに振り回される内容が放送されたのだが、この恋人役を演じた’元アイドル女優”に視聴者から驚きの声が寄せられている。その女優とは、10年にAKB48研究生として加入し、13年からの兼任を経てNMB48のメンバーとしても活躍していた市