ミラノ・コルティナ五輪で自身4度目の大舞台に挑む、スキージャンプの高梨沙羅選手（29）。2月7日（現地時間）の個人女子ノーマルヒルで13位、10日の混合団体では、この種目初となる銅メダルを獲得した。15日には個人女子ラージヒルが控えている。

【写真多数】「きれいすぎ！」大胆なタンクトップ姿で“愛用メイク品”を公開したことも…高梨沙羅のメイクの変遷を写真で一気にみる



4度目の五輪出場となる高梨沙羅 ©時事通信社

SNSでは競技の行方とともに、「女優みたい」「トレンドを押さえたメイクでかわいい」「競技後でも崩れないのがすごい！」など、その“メイク術”にも熱視線が注がれている。

「自分の好きなものを身につけて練習することによって、気持ちを高めていける」という高梨選手のメイクには、どのようなこだわりが詰まっているのか？ メイク指導やイメージコンサルタントなど多数の資格を持つ美容クリエイター・渡辺茉優子さんに、そのポイントを分析してもらった。

◇

一番の特徴は、印象的な“束感まつ毛”

渡辺さんが高梨選手のメイクにおいて「最も印象的なポイント」と指摘するのが、まつ毛だ。

「どのメイクのときも、長めにしっかりと上向きに仕上げていますね。まつ毛同士をくっつけた“束感まつ毛”も特徴で、ここ数年は特によく取り入れられています」

“束感まつ毛”の効果とは？

「束感まつ毛にすると目に光が入りやすくなり、瞳がキラキラして見えます。また、まつ毛の縦の長さが強調されるので、瞳が丸く大きく見える効果もあります。韓国アイドルによく見られる手法で、高梨選手のメイクがたびたび『韓国風』『オルチャン（＝韓国語で「かわいい女の子」）メイク』と言われるのも頷けます」

アイラインでオンオフを使い分け

アイラインの引き方にも注目。過去の写真と比べると、その変遷が見て取れるという。

「2018年の平昌五輪当時は、濃い目のブラックを使って目尻をはね上げるように、しっかりと太めに引いていました。いわゆる“猫目メイク”と呼ばれる、キリッとした強気な印象ですね。一方最近は、少し薄めのカラーを使用してはね上げも控えめにし、柔らかい雰囲気に仕上げている印象です。特に記者会見やオフの写真ではよりナチュラルで、競技の時とオンオフを使い分けているのかもしれません」

これは現在の流行とも合致しており、「猫目メイクよりも、目の幅に沿ってやや長くラインを引き、目を横に広く見せるのが今のトレンド。流行をうまく取り入れています」と解説する。

眉毛は自然な毛流れを活かした高度なテクニック

高梨選手の眉毛についても、渡辺さんはその技術力に注目する。

「もともと眉毛の形も毛流れも綺麗なので、その素材の良さをきちんと生かされています」と述べ、手法をこう推測する。

「アイブロウはおそらく、パウダーとペンシルを併用しているのではないでしょうか。眉尻はペンシルでラインを綺麗に描き足し、全体にはパウダーで少し色を乗せる。そして眉頭は透明の眉マスカラなどで毛流れをきれいに整えているように見えます」

時系列で見ると、2018年頃は平行の太眉だったが、最近は日本の女優にも多く見られる「少し細めのアーチ型」へと変化しているという。

また、アイシャドウには一貫したルールがあるようだ。

「基本的には肌なじみのいい、ブラウンやベージュ系の色味を選ばれています。色を乗せるというよりは、ラメ感のあるシャドウを上まぶたと、下まぶたにも使うのが特徴。下まぶたにラメを入れるとレフ板効果で目に光が入りやすくなりますし、涙袋が立体的になって顔が小さく見える効果もあります」

目元に視線を集めるために計算されたバランス

特徴的なアイメイクの一方で、顔全体のバランスは「目元に視線が集まるよう」綿密に計算されている。

「リップやチークに濃い色を入れると視線が分散してしまいます。高梨選手の場合、チークはあまり入れず、血色感が出る程度の色を薄く乗せているだけかなと。こうすることで、パッと目元に視線が集まるような組み立て方をされています」

リップも同様に「ヌーディーなベージュ系」を選び、目元を引き立てる引き算のメイクをしているようだ。

「資生堂メイク」はハイライトで立体感を演出

ちなみに高梨選手は2016年、20歳を前にしたタイミングで資生堂とスポンサー契約を締結しており、「メイクの変化はその影響もあるのでは」と囁かれているが、プロの目にはどう映るのか。

「JOC（日本オリンピック委員会）の公式サイトに掲載されている写真は、特に“資生堂メイク”という感じがしますね。おでこ、鼻筋、顎先、頬と、光が当たる場所に効果的にハイライトを使い、立体感を出した王道のメイクです。

また、以前はややマットな質感のベースメイクでしたが、最近はうるおいを感じるツヤ肌あるいはセミツヤ肌に変わっています。近年、資生堂は『美容液ファンデ』に注力しており、ツヤのあるベースメイクが主流に。あくまで推測ですが、2023年に発売され話題になった『エッセンス スキングロウ ファンデーション』などを愛用されているのかもしれません」

同商品は長澤まさみが広告塔を務め、SNSでは「素肌がきれいに見える」と話題になった人気アイテムだ（税込7590円）。

自分らしさを大切にするメイクへの姿勢

高梨選手は過去のインタビューで、メイクやファッションについてこんなふうに語っていた。

〈「やっぱり何をするにおいても、自分のマインドとかモチベーションで練習や試合の内容が左右されてしまう方ではあります。なので、いかに自分の“機嫌取り”をするのかみたいなことが重要になってくるんです」

「メイクとか、自分の好きなファッションとかをすることによって、モチベーションや機嫌を高めているというか……練習に100％集中できる環境を作っているんです」（2022年2月4日配信 Red Bull インタビューより）〉

メイクの参考については「テレビやインスタで見つけたかわいい女の子のメイクをスクショして」研究しているのだという（同前）。

渡辺さんは「ご自身が楽しんでメイクされているのが伝わってきます」と語る。

「まつ毛をしっかり上げるというのは、自分でも鏡を見た時にわかりやすく、スイッチを入れるために意識している女性は多いです。高梨選手にとっても、モチベーションアップにつながっているのではないでしょうか」

メイクで「スイッチ」を入れた高梨選手が、残りの試合でどんな飛躍を見せてくれるのか。その表情からも目が離せない。

（「文春オンライン」編集部）