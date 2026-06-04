上海市人民政府弁公庁は6月1日、「十五五（第15次5カ年計画）」を発表し、今後5年間のサービス業の質の高い発展に向けた数値目標と具体的な方針を明確にしました。上海市は2030年までに、サービス業付加価値の年平均成長率を5．5％以上に、サービス業の労働生産性を1人当たり45万元（約1063万2000円）超に引き上げる計画です。上海は典型的なサービス経済主導型都市です。2025年のサービス業付加価値額は4兆5000億元（約106兆3200