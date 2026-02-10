【おしり前マン】谷口崇ワールド全開のキャラクターが登場する場面写真公開！
⾕⼝崇の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化、2026 年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。谷口ワールド全開のキャラクターデザインが続々と登場する場面写真が一挙公開された。
アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて⼀⼈で⼿がける⾃主制作アニメで注⽬を集めてきたアニメ・イラスト作家、⾕⼝崇。YouTube の総再⽣回数は1億回を超え、テレビ番組やCM、⾳楽アーティストへのイラスト提供など、ジャンルを越えて唯⼀無⼆の活動を続けてきた。
そんな⾕⼝の代表作であり、⼀枚の落書きから誕⽣したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの⻑編映画化され、2026年3⽉20⽇（⾦・祝）に全国公開される。映画版でも監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を⾕⼝⾃⾝が⼿がけ、YouTube発・完全個⼈制作という枠を越え、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作⻑編アニメーション映画となる。
そんな映画の本作のストーリーは、 ”おしりが前にあるため街の平和を脅かす者” を許さないおしり前マンが、⽇々巻き起こるさまざまな問題を新たな仲間との出会い、そして次々と訪れる過酷な試練を乗り越えながら、彼は街の平和を守り続けてきた。しかしある⽇、おしりが前になる薬「シリマエナーレ」が街に出回り、かつてない混乱へと巻き込まれていく。その原因を探るために、その事態の原因を探るため調査を進める中で、おしり前マンはとある製薬会社へと潜⼊。そこで「おしり前帝国復活計画」と記された⽂書を発⾒する。そこにはかつて存在した「おしり前帝国」がおしりが後ろの⼈たちに滅ぼされたことが書かれており、復讐と帝国の復活に燃える謎のボスが裏で動き出していた。事の重⼤性を感じたおしり前マンは、かつての師「おしり前レジェンド」（先代おしり前マン）に修⾏を依頼をするのだったー。”
このたび、『おしり前マン』に登場する⾕⼝ワールド全開のキャラクターたちを捉えた場⾯写真が⼀挙公開された。
今回公開された写真には、おしり前マンの前に⽴ちはだかるヤンキーたちや、彼が救い出す囚われのおしり前姫など、街で次々と巻き起こるトラブルと、それに⽴ち向かうおしり前マンの奮闘が切り取られている。⽇常のささやかな問題から、思わず⼆度⾒してしまうような過酷な試練まで、彼が出会うキャラクターたちの姿が映し出されている。
さらに、かつて存在したと⾔い伝えられる ”おしり前帝国” の復活を⽬論み、⼈々を⽀配しようとする「おしり前帝国復活計画」を唱える組織・⿊幕製薬四天王の姿や、おしり前マンの師であり先代おしり前マンでもある「おしり前レジェンド」との久しぶりの再会シーンも登場。⼤量のハンバーガーを頬張る姿など、ユニークなカットの数々は、⾕⼝監督の世界観が凝縮された仕上がりとなっている。
さらに監督の地元・福岡にて、2026年2⽉21⽇（⼟）〜2⽉27⽇（⾦）の期間、個展の開催が決定した。
会場では、『おしり前マン』をはじめ、『森の安藤さん』など、⾕⼝崇作品を代表する⼈気キャラクターたちの貴重な原画を展⽰予定で、おしり前マンと写真が撮れる映画フォトスポットも設置。本作を鑑賞前にぜひ⾜を運びたい内容となっている。詳細は⾕⼝崇の公式 SNS
に随時アップされる。
YouTube発のオリジナルヒーロー作品が、映画化によって世界観もスケールも⼤幅にアップ。⻑編映画として進化を遂げた『おしり前マン』の新たな展開に乞うご期待。
（C）2026 映画「おしり前マン」/ ⾕⼝崇
