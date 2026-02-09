¡Ö¼«¸ÊÇË»º¡õ»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ò¹ðÇò¡×32ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¡ÖÌ¼¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡6000Ëü±ß¤Î¼«¸ÊÇË»º¤ä»ÒµÜðô¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤ÊµÕ¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËºÆµ¯¤òÀÀ¤¦»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²á·ã¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¸½¾ì¡õÌ¼¤ÈÊë¤é¤¹1LDK¤Î¼«Âð
¡¡ABEMA¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¥Þ¥Þ¡×¤³¤ÈÊ¿Àî°¦Î¤ºÚ¤ËÌ©Ãå¤·¡¢²á¹ó¤Ê»äÀ¸³è¤È¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¹þ¤á¤¿¿¿°Õ¤òÉ³²ò¤¯´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿Àî°¦Î¤ºÚ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï4ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë32ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¬ºÆµ¯¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤àÈà½÷¤Ï¡¢6»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Ê¤¼²á·ã¤Ê»Å»ö¤Ë¤âÄ©¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤»¤¤¤ÇÌ´¤òÄü¤á¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¡¢µ±¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç»ä¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÌ¼¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤ò¡¢²¿¤è¤ê¤âµñÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÉÔ¹¬¤ÎÏ¢Â³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤Ë¤è¤êÌó6000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ·Ð±Ä¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¸µÉ×¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤ËÎ¥º§Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎÈ¯³Ð¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¿¤ÀÂ©¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Öµã¤Ãî¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈðëîÃæ½ý¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤¹¤é¼å¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÄü¤á¤º¤ËÂ³¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ØÅþÃ£¤Ç¤¤ë¡£Ì¼¤Ë¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£