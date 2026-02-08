【速報】自民・麻生副総裁が当選確実に…大阪5区の与党対決は維新・梅村聡氏が当選確実、杉田水脈氏を破る

選挙戦を彩った“政界の顔たち”の当落です

【福岡8区 麻生太郎 当確】

まだまだ現役続行です。

御年85歳の重鎮が圧倒的な強さを見せました。福岡8区で自民党・副総裁の麻生太郎さんが当選確実です。

全国各地での応援行脚に追われましたが、「麻生王国」と呼ばれる強固な地盤は健在。

16回目の当選を確実にしました。

【北海道7区 鈴木貴子（自民）当確】

箱乗りは実りました。

自民党の広報本部長を務める北海道7区の鈴木貴子さんが6期目の当選を確実にしました。父・宗男さんも駆け付け、寒さを吹き飛ばす熱い選挙活動を展開。

序盤から優位に戦いを進めました。

【千葉2区 小林鷹之 当確】

「妻ホーク」の支えは盤石でした。

千葉2区は「コバホーク」こと、自民党の小林鷹之さんが6回目の当選を確実にしました。総裁選に立候補し、現在は政調会長を務める小林さんが、中道・新人の佐藤由美さんらを破りました。

【大阪5区 維新・梅村聡 当確】

旋風は届きませんでした。大阪5区は日本維新の会の梅村聡さんが2回目の当選を確実にしました。

自民党の杉田水脈さんとの与党対決となりましたが、杉田さんに加え、れいわの大石共同代表らも破り、梅村さんが2連勝です。

【和歌山2区 世耕弘成 当確】

和歌山2区は無所属の前職、世耕弘成さんが衆院議員として2回目の当選確実です。政治資金の不記載問題を受けて自民党を離党し、自民党の新人と争った前回の保守分裂選挙から1年4カ月。

今回も盤石の選挙戦を展開しました。

【東京15区 大空幸星 当確】

東京15区、自民党の大空幸星さんが一歩リードしています。前回、比例復活を果たし、最年少25歳で初当選した大空さん。

今回は小選挙区での初勝利を目指し、鈴木宗男さんから「どぶ板選挙」の必勝法を伝授。

勝利を引き寄せられるでしょうか。