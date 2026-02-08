この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が就労継続の損得を分解！『65歳以降に働いてもメリットなし？社会保険と年金の損得について徹底解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が『65歳以降に働いてもメリットなし？社会保険と年金の損得について徹底解説します。』と題する動画を公開。65歳以降も社会保険に加入しながら働く場合のメリットとデメリットを、脱・税理士の菅原氏が解説した。



論点は単純な「働けば年金が増える」では終わらない。厚生年金に加入したまま働くと、将来の受給額は上乗せされる一方、保険料としての負担も積み上がる。菅原氏はモデルケースを置き、増えた年金だけで回収を考えると、相当な長寿を前提にしないと帳尻が合いにくいという見方を示す。ここで重要なのは、損得の計算が年金だけで閉じない点である。



一方で、同じ「社会保険に入る」でも健康保険は景色が変わる。給与と年金の組み合わせ次第では、国民健康保険より負担が軽くなる可能性があり、配偶者の所得が一定以下なら扶養に入れられるという扱いも出てくる。さらに、制度上の給付差として、就労中の病気やけがの場面で論点が生じることも触れられる。



ただし、負担が軽くなる話の裏側で、家計全体では別の支出が立ち上がる。夫が65歳に到達したとき、配偶者の年金区分が変わり、自分で保険料を負担する構造が生まれるという指摘は重い。また、65歳以降は介護保険料の算定が変わり、給与だけでなく年金収入も絡むことで負担感が跳ね上がり得る。この「年金は少し増えるが、別の保険が増える」というねじれが、結論を簡単にさせない。



結局、65歳以降に働くかどうかは、将来の受給額の増減よりも、いまの生活費、配偶者の状況、保険料の構造を一体で捉える必要がある。動画ではホワイトボードで制度の接続関係を順に組み立てていくため、文章だけでは見落としやすい増減のポイントがどこで発生するかを追いやすい。動画は、定年後の働き方を家計の制度面から整理したい人にとって、負担が増える場面と増えにくい場面を切り分ける材料になるものとなっている。