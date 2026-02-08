【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

メディコス・エンタテインメントは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、アクションフィギュア「超像可動」シリーズやスケールフィギュア新作を展示している。

「超像可動」シリーズでは「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズから多数の新作が展示。「空条承太郎 Ver.2」や「ディエゴ・ブランドー・サード」、「THE WOELD」などが登場。その他、「北斗の拳」から「シュウ」の原型が展示された。

スケールフィギュアでは、「バニーガーデン」より「凛 逆バニーVer.」や「ドロヘドロ」より「ニカイドウ 悪魔化進行Ver.」の彩色見本が登場。また、「麻雀ファイトガール」から「G-14 イヨ ローシャンテメイド 夏Ver.」などが展示されている。

ジョジョの奇妙な冒険

空条承太郎 Ver.2

キラークイーン Ver.CLEAR&GOLD

クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR&GOLD

ディエゴ・ブランドー・サード

ヴァルキリー

ディエゴ・ブランド―・セカンド

THE WORLD

フィギュア ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー

パネル

北斗の拳

シュウ

スケールフィギュア

バニーガーデン 凛 逆バニーVer.

ドロヘドロ ニカイドウ 悪魔化進行Ver.

麻雀ファイトガール ローシャンテメイド 夏ver.

(C)荒木飛呂彦＆ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

(C)ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社

(C)ＬＵＣＫＹ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会

(C)2024 qureate

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス1983 版権許諾証GB-219

(C)林田球/小学館

(C)Konami Arcade Games