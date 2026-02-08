軽規格に収めた「ワザあり」キャンピングカー

1970年からカスタムカーの製作を、そして1978年からはキャンピングカーを作り続けているオートショップアズマ（AZ-MAX）は、業界きっての老舗キャンピングカービルダーです。

同社は2026年1月30日から2月2日にかけ幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」に出展し、主力キャンピングカー2モデルを展示しました。

そのひとつ「K-ai タイプD（ケーアイ・タイプディ）」は、軽トラックをベースにしたキャブコン（キャブコンバージョン）のコンパクトな軽キャンピングカーです。

JCCS2026を主催した日本RV協会（JRVA）が発表した「年次報告書2025」によると、国内キャンピングカー市場の販売総額は917億円、保有台数は17万台以上に達し、好調な推移を示しているいっぽう、2024年比で見るとベース車両（主にトヨタ「ハイエース」）の供給が間に合わないことなどから、数値的にはダウンしているといいます。

いっぽう、維持費の安さや、比較的リーズナブルな購入価格がメリットの軽キャンピングカー（軽キャン）は台数を増やしており、根強い人気の高さがうかがえます。

AZ-MAXがつくるK-aiの特徴は、全長3.4m×全幅1.47m×全高2mという軽自動車規格に収まる車体サイズを守りつつ、広々とした居住空間を構築している点にあります。

その秘密は、垂直に上がるポップアップルーフです。

多くの軽キャンピングカーは、荷台に大きなシェルを搭載し居住性を確保していますが、全高や全幅で軽規格をはみ出してしまい、小型キャンピングカー登録となります。

いっぽうK-aiは、通常走行時は全高1990mmに抑えた状態とし軽規格に収めていますが、いざルーフを上げるだけで室内高1.7mを確保できるというもの。車内で立つことも可能なほど、ゆったりとした室内空間を作り出します。

デザインのみならず仕立ても良いシェルには、床も含め断熱材が20mm厚でしっかりと用いられており、快適な車内温度の維持をサポートします。

K-aiはベース車によって室内レイアウトに「対面タイプ」「ベンチタイプ」を選べますが、今回展示されたダイハツ「ハイゼットトラック」ベースのタイプDの場合、居住スペース内のシートが横方向を向くベンチタイプのみの設定となります。

通常はソファとして用いるベンチシートは、シート下のパネルを広げてクッションを置くことで1名用のベッドに変身。さらに背もたれ部をベッド脇に移動すれば、より大きなベッドが出現します。

ルーフ内の就寝スペース（通常走行時はベッドマットを運転席上に収納可能）と合わせ、乗車定員4名・就寝定員大人2名＋子ども2名を実現したといいます。

ベンチシートの反対側にはシンク付きのキッチンを装備しており、小さいながらも本格的なキャンピングカーに仕上がっています。

その他装備としては、それぞれ10リッターの容積を持つ給水タンクと排水タンクや105Aのサブバッテリー・走行充電システムを標準で、FFヒーター・1500Wインバーターなどをオプションで付けることができます。

展示車はCVT・2WD車がベースで、オプション装備も含めた価格（消費税込み）で約387万円。5速MTや4WDの選択も可能とのことです。

軽自動車の価格も高くなっている今となっては、使い勝手を追求した快適な軽キャンピングカーがこの価格で購入できるのなら、とてもリーズナブルに感じる人も多いのではないでしょうか。